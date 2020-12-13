Veli-Der: Hayvan hakları, zorunlu ders haline getirilmeli

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: İzmit'teki köpek katliamından sonra hayvan haklarını bir kez daha gündeme taşımak istedik. Öncelikle, kanun koyucuların yasalarla hayvanları korumak konusunda yetersiz kaldığını gözlemliyoruz. Bir canlının yaşam hakkı, mala zarar verme konusunda bir ceza ile geçiştirilecek bir durum değildir. İngiltere'de yapılan araştırmalara göre, bir hayvanı katledenlerin, insan katletme potansiyeli taşıdığı bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur. Katliamların artmaması için, artık hayvanlar da can sayılmalıdır ve ceza, para cezası şeklinde geçiştirilmemelidir. Hükümetten talebimiz meclisteki hayvan hakları tasarısının esnetilmeden kabul edilmesidir.

ZORUNLU DERS OLMALI

Milli Eğitim Bakanı sayın Ziya Selcuk'tan beklentimiz, demokrasi, insan ve hayvan hakları derslerinin tüm okullarda yaygınlaştırılıp zorunlu ders haline getirilmesidir. Hiroşima'da kullanılan atom bombasını icat edenlerle, Covit-19 aşısını bulanlar aynı bilim adamları. Hayvanlardan korkmayarak, onlara yakınlaşıp gafil avlayıp, haince öldürenler de, doğaya hayvana düşman aynı zihniyet! Kanun uygulayıcılarla, suçluyu koruyanlar aynı ise eğitim sistemindeki müfredatların yetersizligindendir. Eğer çocuklarımızın vicdanlı, yüksek ahlak anlayışı olan bireyler olarak yetişmesini istiyorsak, seçmeli ders değil zorunlu ders olarak okullarda eğitimini almalıyız. Demokrasi ve insan hakları yetmez, hayvan hakları da var.

HER CANLININ YAŞAM HAKKI VARDIR

Sınav sisteminde, sorudan uyduruk soru çıkartmak yerine, seçme ve yerleştirmede bu konuların belirleyici olmasını ve bunun ne kadar önemli olduğunun farkındalık çalışması hızla başlatılmalıdır. Bilelim ki her canlının yaşam hakkı vardır ve doğayı, hayvanları katleden zihniyet, aslında koca bir ekosistemi yok etmektedir. Ekolojik dengeyi bozmak insanlık ailesinin ayıbıdır. Bir ağaç için köşkünü yürüten, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anar, Cumhuriyete yakışır, eğitim müfredatlarının bir daha böyle kıyımların yaşamamaı için uygulanmasını temenni ederiz. Unutmayalım ki her canlının yaşam hakkı vardır ve doğa ve hayvan hakları ekolojik denge yaşam sürekliliğinin bir parçasıdır. Evrensel hayvan hakları beyannamesi 10.'cu maddeyi hatırlatır, talebletimizi kamuoyu ile paylaşırız: Eğitimden ve okullaşmadan sorumlu merciler, vatandaşlarına çocukluktan itibaren hayvanları anlamayı ve saygı göstermeyi öğrenmeleri için olanak sağlamak zorundadır.