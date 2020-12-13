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13 Ara 2020 - 09:43- Gündem G: 13 Ara 2020 - 10:00

Büyükşehir’in gençlik projesine bakanlıktan hibe

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hazırlanan “Ellerimde Güç Var” projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 172 bin TL’lik hibe aldı.

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Engelli bireylerin sosyal yaşama katkısı için yaptığı projelerle örnek gösterilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kağıtspor’un hazırladığı bir proje daha hibe kazandı.

GELENEKSEL TÜRK SPORLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Kocaeli Üniversitesi ve Kağıtspor Kulübü Derneği ortaklığında gerçekleştirilen “Ellerimde Güç Var” projesi bir farkındalık çalışması olarak hazırlandı. Proje kapsamında işitme engelli 19 - 24 yaş aralığındaki gönüllü gençlerle, engeli bulunmayan 19 - 24 yaş aralığındaki gençler yer alıyor. Projeyle gençler geleneksel Türk sporlarına (At biniciliği ve okçuluk) yönlendiriliyor.

GENÇLİK BAKANLIĞI’NDAN HİBE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Kağıtspor’un hazırladığı “Ellerimde Güç Var” projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın dikkatini çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik projelerini destekleme programı kapsamında “Ellerimde Güç Var” projesine 172 bin TL’lik hibe verdi.

6 EĞİTİM VE 6 FİLM

Ellerimde Güç Var” projesiyle ayrıca gençler işaret dili eğitimi alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce engelli olmayan 120 gönüllü ve işitme engelli 20 gönüllü gence 1 yıl süresince 2 ayda bir olmak üzere 6 kez işaret dili eğitimi verilecek. Her işaret dili eğitimi sonrası işaret diline çevrilmiş sinema filmi izlettirilecek. Her sinema sonrası ise toplam hedef kitle ile (140 kişi) kahve etkinliği yapılacak. Kahve etkinliklerinden bir tanesine izlettirilen filmlerin bir oyuncusu veya yönetmeni davet edilecek ve hedef kitle ile söyleşi yapacak.

BİNİCİLİK VE OKÇULUK

Proje ortağı Kocaeli Üniversitesi, projenin tanıtımını yaparak gönüllü gençlerin katılımını sağlayacak. Gençleri projeye katılım konusunda teşvik eden Kocaeli Üniversitesi proje süresince ise hedef kitleye atçılık meslek yüksekokulu aracılığı ile atçılık ve binicilik eğitimleri verecek. Projenin bir diğer ortağı Kağıtspor Kulübü Derneği ise proje süresince hedef kitleye okçuluk sporu ile ilgili eğitimleri verecek ve mekânları sağlayacak. Yapılan çalışmalar ile işitme engelliliğine dair toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Proje dolaylı olarak işitme engelli bireylerin ailelerini de kapsıyor.
# Kocaeli, Büyükşehir, eğitim, Spor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

13 Ara 2020 - 09:43 - Gündem

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