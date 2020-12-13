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13 Ara 2020 - 10:13- Spor G: 13 Ara 2020 - 10:16

Maça niyet Balıklıgöl’e kısmet!

Kocaelispor’un bir maçı daha ileri bir tarihe ertelendi. Şanlıurfaspor’da 14 futbolcunun covid testi pozitif çıkınca karşılaşma oynanmadı.
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Kocaelispor’un bir maçı daha ileri bir tarihe ertelendi. Şanlıurfaspor’da 14 futbolcunun covid testi pozitif çıkınca karşılaşma oynanmadı. Yeşil siyahlılar Şanlıurfa’daki Balıkgöl’e turistik bir gezi gerçekleştirirken, takımın ertelenen maç sayısı Ankara Demir, Erzincan ve Hekimoğlu’nun maçlarının ardından dörde çıktı. Yeşil siyahlılar çok yoğun bir maç programı bekliyor.

ANTRENMAN YERİNE MİNİ GEZİ

Kocaelispor, sezonun kendisi için 11. maçında ligin son sırasındaki Şanlıurfaspor’a konuk olacaktı. Cuma gününü cumartesiye bağlayan sabah tesislerden yola çıkan ve İstanbul Havaalanı’ndan Şanlıurfa’ya giden takım yorucu bir yolculuğun ardından otele yerleşti. Teknik Direktör Erhan Altın cumartesi günü için “Futbolcular yorgun, o yüzden ter antrenmanı yaptırmayacağım” dedi ve öğleden sonra Balıkgöl’e kısa süreli bir gezi organize edildi.

FİKRET MERCAN İLGİLENDİ

Teknik kadro, futbolcular ve kulüp personeli, Gölcüklü olan ve kızı Şanlıurfa’da öğretmen olduğu için doğu iline yerleşen, Fikret Mercan’ın eşliğinde Balıkgöl’e geldi. Kocaelispor ile Gölcükspor’un eski futbolcularından Mercan takıma bilgi verirken, yeşil siyahlılar 150 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde ve yaklaşık 5 metre derinliğindeki Balıkgöl’ü gezdi.

DUA OKUDULAR, NAMAZ KILDILAR

Sazan türü balıklarla dolu gölü turlayan Kocaelispor kafilesi, din âlimi olan Beddiüzaman Said Nursi'nin vefat ettikten sonra ilk defnedildiği mezarı başında da dua ettiler, Halil-ür Rahman Camisi’nde namaz kıldılar. Şanlıurfa emniyetinin titiz bir şekilde takip ettiği Kocaelispor’un mini etkinliği esnasında teknik adamlar ve futbolcular, fotoğraf isteklerini geri çevirdi.

ANTEP YOLCUSU

İlgi odağı, Kocaelispor’un eski golcülerinden Yardımcı Antrenör Taner Gülleri’ydi. Kocaelispor, pazar gününü antrenman yaparak geçirdi. Yeşil siyahlılar bugün (Pazartesi) öğlen saatlerinde Gaziantep’e geçecek ve Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak olan kupa maçı hazırlıklarına devam edecek. 
# İstanbul, Futbol, altın, Maç

13 Ara 2020 - 10:13 - Spor

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