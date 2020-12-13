Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 12 Aralık günü yapılan kontrollerde 835 iş yeri denetlenirken 16 bin 472 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 8 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 47 kişiye ve 1 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 11 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 şahsa ve 2 iş yerine, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 209 şahsa ve belirtilen saatler dışında faaliyet gösteren 8 iş yerine olmak üzere olmak üzere toplam 289 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 32 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 949 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 53 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 2 araç kontrol edildi.
Kural ihlali yapan 289 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 289 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
13 Ara 2020 - 14:30 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
ELEMAN ARANIYOR
HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE GÖREVLENDİRMEK ÜZERE Bayan Yönetİcİ asİstan alınacaktır; - İyi derecede İngilizce bilen tercihen Yüksekokul Mezunu, - Daha ö...0262 335 63 66 HİDROS GRUP
yemek yapacak bayan
Başiskele bölgesinde oturan 80 yaşında, yalnız yaşayan bir beye, yemek yapacak bayan aranmaktadır.0532 013 4173
MERMER USTASI ALINACAKTIR
Firmamızda çalıştırılmak üzere tezgah ve döşeme yapabilecek mermer ustası alınacaktır.0531 844 37 37 ÖZTÜRK MERMER
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.