Kural ihlali yapan 289 kişiye para cezası 

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 12 Aralık günü yapılan kontrollerde 835 iş yeri denetlenirken 16 bin 472 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 8 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 47 kişiye ve 1 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 11 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 şahsa ve 2 iş yerine, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 209 şahsa ve belirtilen saatler dışında faaliyet gösteren 8 iş yerine olmak üzere olmak üzere toplam 289 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 32 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 949 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 53 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 2 araç kontrol edildi.