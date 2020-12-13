Kocaeli’de 3 çocuk sobadan zehirlendi

Olay, Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi Geylani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatmadan önce üşümemek için soba yakan bir aile, soba tütünce gece saatlerinde evlerini saran kokuyla uyandı. Kokunun dağılması için camları açan vatandaşlar, içeride uyuyan çocukları kontrol etmek için yanlarına gitti. Çocukların hiçbir şekilde hareket etmediğini ve zor nefes aldıklarını fark eden ebeveynleri, zehirlenmelerinden şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen G.Ç. (4), G.Ç. (6) ve E.Y. (9) isimli 3 çocuk, daha sonra ambulansa alınarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen çocukların buradaki tedavilerinin ardından Gebze’de bulunan özel bir oksijen tedavi merkezine sevk edildiği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.