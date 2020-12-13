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13 Ara 2020 - 14:33- Asayiş G: 13 Ara 2020 - 14:37

Gasp zanlısı 4 kişi tutuklandı

İzmit’te durdurdukları otomobil sürücüsünü silah zoru ile gasp ettikleri öne sürülen 5 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4 kişi tutuklanırken 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Mahallesinde 10 Aralık 2020 günü meydana gelen olayda, H.A. aracı ile seyir halindeyken, önünün keserek aracını durdurduğu iddia edilen 5 kişi, kendisine silah çekti. Üzerinde bulunan değerli eşyaları alıp, hesabından kendi hesaplarına zorla para aktardı. Ardından da aracını da gasp ederek olay yerinden ayrıldılar. H.A’nın durumu polise bildirmesi üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekiplerin yapmış olduğu MOBESE, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından olayın zanlıları olarak tespit edilen U.Y., E. T., N. E., M. K. ve M. Y. İzmit İlçesinde düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden U.Y., E. T., N. E., M. Y tutuklanırken M. K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

# Kocaeli, İzmit

13 Ara 2020 - 14:33 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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