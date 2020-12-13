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13 Ara 2020 - 14:37- Asayiş G: 13 Ara 2020 - 14:40

Gülhan, kazadan 94 gün sonra hayatını kaybetti

Körfez'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Gülhan Kurhan (35), tedavi gördüğü hastanede 94 gün sonra yaşamını yitirdi. 

Demirören Haber Ajansı
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Kaza, D-100 yolu Kirazlıyalı bölgesinde meydana geldi. Cengiz Kurhan'ın kontrolünden çıkan, plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halindeki TIR’a çarptı. Kazada Cengiz Kurhan ile araçtaki eşi Gülhan Kurhan ve annesi Almast Kurhan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Almast Kurhan, yaşamını yitirdi. Cengiz Kurhan ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Gülhan Kurhan da 94 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. Gülhan Kurhan'ın cenazesi, Körfez Yukarı Hereke Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 
# Derince, eğitim, Körfez

13 Ara 2020 - 14:37 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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