İnşaat malzemeleri sektörü yükseldi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ekim 2020 sonuçlarına göre, değer olarak yılın en yüksek ihracatının gerçekleştiği ekim ayında, aylık ihracat 17 ay sonra 2 milyar dolar seviyesini yeniden aştı