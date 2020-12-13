"Kocaeli’de her bir evden BTP’li çıkacak"

Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’nda önceki akşam pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen toplantıya BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, ilçe başkanları, BTP Genel Merkez Teşkilat Başkanı Lütfullah Önder, Yardımcısı Ahmet Burak Güven ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Ender Karabulut katıldı. Toplantıda konuşan Teşkilat Başkanı Lütfullah Önder, “İnsanlık, insan merkezli bir model arıyordu, bu model Türkiye'den çıktı, Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli. Böylece Kapitalizmin tabutuna çivi çakılmış oldu” dedi.

“DARISI TÜRKİYE’NİN BAŞINA”

Önder, “MEM, ülkeleri ve bireyleri hiç kimseye muhtaç olmadan mükemmel bir hayat yaşatacak çok önemli gelir kalemleri, çözüm formülleri sunuyor. Bu sebeple MEM, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ifade ettiği gibi, sadece bir kitap değil, yol gösterici bir pusuladır. Rusya ve Çin başta olmak üzere 4 milyar nüfusa sahip BRICS devletleri bu pusulayı takip ettiler ve Kapitalizmin boyunduruğundan hızla kurtuldular. Darısı Türkiye'nin başına” dedi.

“BİNLERCE ÜYEMİZ OLACAK”

“Biz böyle mükemmel bir proje ve kadroya sahibiz” diyen Önder, “Bu güzel fikir ve projeleri tüm Kocaeli'de her bir evden en az bir BTP’li olacak şekilde yeni üye çalışmaları başlatıyoruz, en kısa zamanda 1000’lerce üyemiz olacaktır. Allah hepimize başarılar nasip etsin” dedi. BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can ise, tüm ilçe başkanlarımız ve il yönetimimiz gece gündüz çalışarak hedeflerimize varacağız” dedi.