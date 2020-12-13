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13 Ara 2020 - 16:21- Siyaset G: 13 Ara 2020 - 16:23

“Gebze Kışlası, ‘rant bahçesi’ mi olacak?”

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, Millet Bahçesi yapılması planlanan Gebze Kışlası üzerinden ortaya atılan rant iddiaları ile ilgili “Gebze Kışlası’nın bir bölümünün galericiler sitesi, bir kısmının ise ticari alanlara ayrılacağı ve ayrıca birkaç kamu binası yapılacağı hakkındaki haber bizleri hayal kırıklığına uğrattı” dedi

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Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Türel’in başkanlığında toplandı. Ülke ve Gebze gündemine dair meselelerin konuşulduğu toplantıda Gebze Kışlası hakkındaki iddialar gündeme alındı. Toplantıda Türel, “Cumhurbaşkanımızın Gebze Kışlası’nın millet bahçesi olacağının müjdesini vermesinden sonra bizler bu kararı Gebzeliler olarak memnuniyetle karşılamıştık. Daha sonra gelinen süreçte Gebze Kışlası’nın bir bölümüne galericiler sitesi yapılacağı, bir kısmının ise ticari alanlara ayrılacağı ve ayrıca birkaç kamu binası yapılacağı hakkındaki haber bizleri hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

“NEFES ALACAĞIMIZ ALAN NEREDEYSE YOK”

Ayrıca Gebze Kışlası üzerinden ortaya çıkan rant iddiaları kapsamında Gebzelilerin sosyal yaşam alanlarının kısıtlı olduğu konusundaki sorunlarının da gündeme taşıyan Başkan Türel, “Gebze’de vatandaşlarımızın nefes alacağı, sosyal faaliyette bulunacağı, çocuklarımızın eğlencesine katkı sunacak alanlar yetersizdir. Adeta beton yığınına dönen Gebze’nin elinde kalan az da olsa bu yeşil alanların amacına uygun şekilde kullanılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“DEPREM TOPLANMA ALANI DA YETERSİZ”

Başkan Türel öte yandan yine Gebze Kışlası üzerinden deprem toplanma alanları hakkında da dikkat çeken bir durumu gündeme taşıyarak, “Deprem kuşağında olan bölgemizde maalesef toplanma alanlarının yetersizliği ortada. Bu çerçevede biz Gebze Kışlası’nın herhangi bir alanının yapılaşmaya açılmasına karşı olduğumuzu, buranın tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek şekilde adımlar atılmasını istiyoruz. Bu kapsamda Gebze Kışlası’na dair atılacak her adımın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

# Gebze

13 Ara 2020 - 16:21 - Siyaset

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