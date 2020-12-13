MHP Derince’den sağlıkçılara ziyaret

MHP Derince İlçe Başkanlığı, MHP Kocaeli İl Başkanlığı’nın programı dahilinde sağlık kuruluşları ziyaretlerini gerçekleştirdik. Yoğun geçen pandemi sürecinde göstermiş oldukları üstün gayret ve çabaları için kendilerine teşekkür eden MHP Derince Teşkilatı, her daim yanlarında olduklarını bildirdi. Derince Teşkilatı, “Ziyaret kapsamında bizleri en iyi şekilde ağırlayan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Hüseyin Şaşkın beye, Hastane Müdürü Sayın Fatih Zer beye ve İlçe Sağlık Müdürü Nurdane Korkmaz hanımefendiye teşekkür ederiz” dedi.