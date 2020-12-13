Eğitim Bir Sen GTÜ Şubesi’nden yeni genel sekretere ziyaret  

Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube GTÜ İlçe Başkanı Efrail Cebe, İlçe Başkan Yardımcıları Dr. Mustafa Öztürk, Özcan Biber ve Hakan Bayram ile birlikte GTÜ’de Genel Sekreter olarak atanan Nadir Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Genel Sekreterlik makamında gerçekleşen ziyarette GTÜ’de görev yapan akademik ve idari personellerin genel sorunları görüşüldü. Ziyarette Yıldırım’ı tebrik ederek, görevinde başarılar dileyen İlçe Başkanı Efrail Cebe ve ekibi günün anısına binaen Yıldırım'a çiçek takdim ettiler. Genel Sekreter Nadir Yıldırım ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iyi dilekleri için İlçe Başkanı Efrail Cebe ve ekibine teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.