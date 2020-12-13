Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
13 Ara 2020 - 16:25- Gündem G: 13 Ara 2020 - 16:27

Başkan Aygun: Bu zorlu günleri birlikte aşacağız

Denizciler Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Aygün, “Pandemi sürecinde özveriyle görev yapan tüm esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi  

mask

Gönül belediyeciliği şiarıyla çalışmalarını sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan projelerini hızla hayata geçirirken diğer taraftan da esnaf ve vatandaş buluşmalarına önem veriyor. Derince genelinde farklı bölgelerde esnaf ve vatandaş buluşmaları gerçekleştiren Başkan Aygün, bu kez beraberinde Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Abdullah Yıldırım ve Furkan Güngör ile birlikte Denizciler Caddesi esnaflarını ziyaret etti.

BEREKETLİ KAZANÇLAR

Esnaflarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla tek tek selamlaşarak hasbihal eden Başkan Aygün, “Her fırsatta esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek istişarede bulunuyoruz. Bu akşam Denizciler Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaflarımıza konuk olduk. Pandemi sürecinde özveriyle görev yapan tüm esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Kendilerinden bu dönemde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet göstermelerini istiyoruz. İnşallah bu sıkıntılı günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız” dedi.
# Vatandaş, Derince

13 Ara 2020 - 16:25 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Aygun: Bu zorlu günleri birlikte aşacağız mask
Başkan Aygun: Bu zorlu günleri birlikte aşacağız
Eğitim Bir Sen GTÜ Şubesi’nden yeni genel sekretere ziyaret   mask
Eğitim Bir Sen GTÜ Şubesi’nden yeni genel sekretere ziyaret  
Söğüt: Esnafımıza desteğimiz sürecek mask
Söğüt: Esnafımıza desteğimiz sürecek
Vali Yavuz: İyilik fikrini daha fazla çoğaltmalıyız mask
Vali Yavuz: İyilik fikrini daha fazla çoğaltmalıyız
Söğüt’ten Muhtar Yiğit ve ASM doktorlarına ziyaret mask
Söğüt’ten Muhtar Yiğit ve ASM doktorlarına ziyaret
Sokak hayvanları unutulmadı mask
Sokak hayvanları unutulmadı
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Antikor ve PCR Testi Tarama ücretleri belli oldu! mask
Antikor ve PCR Testi Tarama ücretleri belli oldu!
Yakınları tarafından evde ölü bulundu mask
Yakınları tarafından evde ölü bulundu
İzmit Belediyesinden katliam açıklaması! “Biz yapmadık” demedi mask
İzmit Belediyesinden katliam açıklaması! “Biz yapmadık” demedi
21 yaşında lösemi tedavisi görüyordu, koronadan hayatını kaybetti! mask
21 yaşında lösemi tedavisi görüyordu, koronadan hayatını kaybetti!
5 kişilik aileyi yok eden sürücü uyuşturucu bağımlısı çıktı mask
5 kişilik aileyi yok eden sürücü uyuşturucu bağımlısı çıktı
Bu çalışma ile 12 kilometre kesintisiz sahil bandı oluşacak mask
Bu çalışma ile 12 kilometre kesintisiz sahil bandı oluşacak

GALERİ

Kocaelispor, Şanlıurfa’da maç ciddiyetinde antrenman yaptı mask
Kocaelispor, Şanlıurfa’da maç ciddiyetinde antrenman yaptı
Kocaeli dikkat! Koronadan daha tehlikeli, günde bin yüz kişi ölüyor mask
Kocaeli dikkat! Koronadan daha tehlikeli, günde bin yüz kişi ölüyor
İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği mask
İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği
Kocaeli'de sokaklar bomboş kaldı mask
Kocaeli'de sokaklar bomboş kaldı
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! mask
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar!
Kimliksiz ve alkollü şahıs polislere saldırdı mask
Kimliksiz ve alkollü şahıs polislere saldırdı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL