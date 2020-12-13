Başkan Aygun: Bu zorlu günleri birlikte aşacağız

Gönül belediyeciliği şiarıyla çalışmalarını sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan projelerini hızla hayata geçirirken diğer taraftan da esnaf ve vatandaş buluşmalarına önem veriyor. Derince genelinde farklı bölgelerde esnaf ve vatandaş buluşmaları gerçekleştiren Başkan Aygün, bu kez beraberinde Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Abdullah Yıldırım ve Furkan Güngör ile birlikte Denizciler Caddesi esnaflarını ziyaret etti.

BEREKETLİ KAZANÇLAR

Esnaflarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla tek tek selamlaşarak hasbihal eden Başkan Aygün, “Her fırsatta esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek istişarede bulunuyoruz. Bu akşam Denizciler Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaflarımıza konuk olduk. Pandemi sürecinde özveriyle görev yapan tüm esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Kendilerinden bu dönemde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet göstermelerini istiyoruz. İnşallah bu sıkıntılı günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız” dedi.