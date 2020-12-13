Kısıtlamada takside yakalandı, öyle bir yalan söyledi ki

İzmit’te polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Cedit Mahallesi’ndeki denetimde, bir taksiyi durduran polis ekipleri, E.Ç. isimli yolcuya kimliğini sordu. E.Ç. üzerinde kimlik bulunmadığını belirterek, "Bakkala sigara almaya gidiyordum" dedi. Polis ise E.Ç.’ye evine en yakın bakkala yaya olarak gidebileceğini belirterek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesti. E.Ç. daha sonra taksiyle evine gitti.