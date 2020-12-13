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13 Ara 2020 - 16:36- Gündem G: 13 Ara 2020 - 16:40

Kısıtlamada takside yakalandı, öyle bir yalan söyledi ki

İzmit’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimde, takside kimliksiz yakalanarak polislere, "Bakkala sigara almaya gidiyordum" diyen E.Ç.’ye, kısıtlamayı ihlalden para cezası kesildi. E.Ç. daha sonra taksi ile evine döndü. 

Demirören Haber Ajansı
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İzmit’te polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Cedit Mahallesi’ndeki denetimde, bir taksiyi durduran polis ekipleri, E.Ç. isimli yolcuya kimliğini sordu. E.Ç. üzerinde kimlik bulunmadığını belirterek, "Bakkala sigara almaya gidiyordum" dedi. Polis ise E.Ç.’ye evine en yakın bakkala yaya olarak gidebileceğini belirterek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesti. E.Ç. daha sonra taksiyle evine gitti.
# İzmit

13 Ara 2020 - 16:36 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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