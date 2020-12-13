İKM Başkanı Öztürk’ten esnaflar için tarihi çağrı

“Tele Röportaj” yazı dizimizin bugünkü konuğu, görevine başladığı 2 yıl öncesinden bugüne kadar yaptığı çalışmaları ile derneği daha aktif hale getiren ve görevi devraldığında 140 olan üye sayısını 800’e çıkarmayı başaran İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk oldu. Pandemi sürecinde en büyük sıkıntıyı yaşayan esnafların sorun ve taleplerini gazetemize anlatan Öztürk ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın açıkladığı esnafa destek paketini, devletten beklentilerini, İzmit’in iki caddesinde uygulanan kişi kısıtlamasını, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Fethiye Caddesi Yenileme Projesi’ni ve asgari ücret zammını konuştuk.

Pınar GÜL TARHAN: Başkan Tahir Büyükakın, esnafa 30 milyonluk destek paketini açıkladı. Bu miktar sizi tatmin etti mi?

Murat ÖZTÜRK: Herkes pandemi sürecinde esnafa katkı sağlamak için ipin ucundan tutmaya çalıştı. Bunun için de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, elinden geldiğince bir paket açıkladı. Esnaflar için bu fitili ateşlemiş oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Sayın İzmit Belediye Başkanımız da büyük ihtimalle bir çalışma yapıyordur. Beğenen olabilir beğenmeyen de. İşe başlamak çok önemli.

“SANAYİCİLERE DE DESTEK BEKLİYORUZ”

P.G.T.: Açıklanan pakette keşke şu da olsaydı dediğiniz bir destek var mı?

M.Ö.: Paketten diğer sanayicilere de, ticaret yapan sanayi esnafına da destek bekliyoruz. Sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda ya da gıda yardımı da oluşturulabilir. Türkiye genelinde büyük bir ekonomik kriz var. Esnafımız faturasını, kirasını ödeyemiyor. 5’te 1 yapılan cirolar düştü. En büyük sıkıntıyı yaşayan esnaf, gıda işiyle uğraşan kafe ve restoranlar. Paket servisinin dışında kesinlikle iş yapmalarına izin yok.

“ESNAFA KREDİ VERİLMESİNE KARŞIYIM”

Devletimiz aslında bunu biraz daha düzenli hale getirebilirdi. 10 metrekarelik işletme ile 300 metrekarelik işletme aynı değil. 300 metrekarelik bir lokantada kişi sayısı 20’ye düşürülebilirdi. Uymayanlara kapatma cezası verilirdi. Herkesi aynı kefeye koymuşlar. Maçka, Hoşgör, Yağız Kebap, Çınar Lokantası bunlardan bazıları. Mekanları çok büyük. Esnafımız kurallara zaten uyuyordu. Devletimizin esnafımıza para vermesine ben karşıyım. 3 ay önce verdikleri krediyi ödeyemiyorlar. Borçlarına borç eklendi. İnsanlar şunu bekliyor: Banka kredileri, çekleri, senetleri, vergi borçları, sigortalarının ödenmesi değil; ötelenmesini istiyorlar. Bir sene ötelesinler.

“MİLLETVEKİLLERİ NEREDE?”

Şu anda siyasi parti il başkanları, ilçe başkanları, bütün partilerin milletvekilleri, bürokratlarımız halkın içerisinde. Biz onlardan para istemiyoruz. Seçim döneminde kapı kapı dolaşan, dükkan dükkan dolaşan oy isteyen başkanlarımızı şu süreçte manevi destek olmaya davet ediyorum. Milletvekilleri nerede? Gelsinler, ben dolaştırayım esnafı, tek tek dinlesinler. Numaram belli. Seçim dönemi gelen bugün dolaşmayan bugün arkamızda durmayan bizim yanımızda olmayan hiçbir siyasi isim, dükkanımıza dahi gelemeyecek duruma gelmeden gelip dertlerimizi dinlesinler. Bütün esnaflarımız bunu bekliyor. Şunu bilsinler ki esnafın artık gırtlağına kadar geldi. Dayanacak gücü kalmadı. İnşallah sonu kötü olmaz. Bu anlamda en kısa sürede destek bekliyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin.

P.G.T.: Pandemi sürecinde İzmit’te toplam kaç dükkan kepenk kapattı?

M.Ö.: Süreç başladığından bu yana 212 dükkan kepenk kapattı. Müracaat yapmayanlarla birlikte yaklaşık 250 diyebiliriz.

P.G.T.: Fethiye ve İstiklal Caddelerine kişi kısıtlaması geldi. Esnaf hem kısıtlamaya hem de girişlere konulan bariyerlere tepkili. Sizce bu bir çözüm mü yoksa daha büyük bir sorun mu?

M.Ö.: İçişleri Bakanlığı’nın illere gönderdiği bir yazı var. Kalabalık bölgelerin temasının azalması için böyle bir uygulama başlatıldı. Kocaeli Valimizin emriyle İzmit Kaymakamımızın da talimatıyla özellikle İzmit’in en kalabalık bölgesi olan Fethiye ve İstiklal’de de bariyer konuldu. Sabah saatlerinde bir yoğunluk yok. Akşamüstü bir yoğunluk oluyor. Büyük bir sorun oluşturacağını sanmıyorum.

“FETHİYE CADDESİ İÇİN ŞU GÜNLER DEĞERLENDİRİLEBİLİR”

P.G.T.: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ‘Fethiye Caddesi Yenileme Projesi’ gündemdeydi. Yeni yasaklar açıklanmadan 1 gün önce zemin çalışması yapılmıştı. Pandemi sürecinde esnafın bu projeye yaklaşımı nasıl?

M.Ö.: Çok olumlu. Nasıl olması gerektiğini esnafımıza sordu. Bu proje uygulanacak. Geçen gün esnaflarla toplantı yaptık. Aslında pandeminin devam ettiği şu günlerde başlanırsa çok daha güzel olur. Bir sene sonra işler düzelip piyasa açılırsa, pandemi bittikten sonra başlanırsa bu sefer de esnaf karşı çıkacak. İnsanlar dışarı çıkmıyorken başlanırsa daha iyi olur. Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmit Belediyesi’nin şu anki durumunu bilemiyoruz tabi. Ama plan program yapılırken şu günleri de değerlendirmelerini rica ediyoruz.

“İŞVEREN OLARAK SÖYLÜYORUM: ASGARİ ÜCRET 5 BİN OLMALI”

P.G.T.: Asgari ücreti vatandaşa sorduk, en az 3 bin lira olmalı diyor. Sizin de kırtasiyenizde çalışanlarınız var. İşveren olarak sizce ne kadar olmalı?

M.Ö.: İşveren için her zaman cimri derler. Bence asgari ücret 3 bin değil, 5 bin olsun. İnsanlar alışveriş yapabilsin. Ama devletimiz de vergilerden, stopajlardan, Maliyeye, Defterdarlığa kesilen ücretlerden feragat etsin. Açlık sınırı 2 bin 500 lira, yoksulluk sınırı 8 binlerde. Benim stopajım yüzde 30, devlet bunu yüzde 10’a düşürsün. Vergileri yarı yarıya düşürsün. Bu piyasa böyle devam ederse sıkıntı büyük. Bütün arkadaşlarımız çalışanlarını işten çıkarmaya başladı. Bize en büyük maliyet, işçi maliyeti. Gıda ve giyim sektörü büyük patladı.

“YILBAŞI EN ÇOK GIDA SEKTÖRÜNE YARADI”

P.G.T.: Yılbaşı yaklaşıyor. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Yılbaşına özel kampanyalar veya farklı bir çalışma düşünüyor musunuz?

M.Ö.: Şu an hiç kimsenin keyfi yok. Zaten arkadaşlarımız elindeki ürünü satabilmek için yüzde 50 indirim yaptı. Yılbaşının da bir özelliği olmayacak. Bu iş de daha çok gıda sektörüne yaradı.

“AVM’LERDEN DEĞİL, ESNAFTAN ALIŞVERİŞ YAPSINLAR”

P.G.T.: Son olarak vatandaşa mesajınız var mı?

M.Ö.: Halkımıza şunu söyleyebilirim: İzmit esnafları olarak bütün esnaf arkadaşlarım bu süreci, tedbirleri çok iyi yönetiyorlar. Sıkıntılı olan arkadaşları kesinlikle dükkana sokmuyorlar. İzmit halkımızın ve vatandaşımızın AVM’lerden değil de İzmit merkez esnafından alışveriş yapmasını rica ediyoruz. Katkı sağlamalarını canı gönülden isteriz. Destek olma zamanı. İnsanlar ölümü bile hiçe sayarak canla başla hizmet vermeye çalışıyorlar. Sayın Valimiz Seddar Bey, Sayın Kaymakamımız Şevket Cinbir, Emniyet Müdürümüz Veysel Tipioğlu ellerinden geldiğince bizlere yardımcı oluyorlar. İKM ve esnaflar adına çok teşekkür ediyoruz. Tahir Büyükakın’a ve İzmit Belediye Başkanımız Fatma Hanım’a teşekkür ediyoruz. Ne ihtiyacımız varsa yerine getiriyorlar. Görünen o ki esnafımızı çok zor günler bekliyor.

“DÜKKAN SAHİBİ, İŞLETMECİ İLE ORTA YOLU BULSUN”

İşyeri dükkan sahiplerinden de şunu rica ediyoruz: Pandemi süreci bir seneye yaklaştı. Ekonomik kriz zaten vardı. Rica ediyoruz. Belki dükkan sahiplerinin işyeri değerleri 20-30-40 bindir. Ama hiç olmazsa pandemi sürecinde dükkan sahiplerinden, işletmeciler ile oturup orta yolu bulmalarını istiyoruz. Şu süreçte yapılacak mahkeme süreçleri bile kimseye katkı sağlamayacaktır.