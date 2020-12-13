Çakar, “Sorumlu personelin basiretsizliği”

Geçtiğimiz Cuma günü İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde üç sokak köpeği iğne ile öldürülmüş halede bulunmuştu. Yaşanan münferit olay sonrası ilk açıklama CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’dan gelmiş Çakar, olayın faallerinin bulunmasının takipçisi olacaklarını ifade etmişti. Olaydan sonraki gün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı olayın faillerinin İzmit Belediyesi ekipleri olduğunu açıklamıştı.

“SORUMLULUĞUNU HAKKIYLA YERİNE GETİRMEYEN BELEDİYE PERSONELİ...”

Olay sonrası ilk açıklamayı yapan İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, katliamın İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yapıldığının açıklanması sonrası bir açıklama daha yaparak olaydaki sorumluluğun, görevini hakkı ile yerine getirmeyen belediye personeli tarafından yapıldığını ileri sürdü. Olay sonrası ilk açıklamayı kendisinin yaptığını hatırlatan Çakar, “Kent kamuoyunun gündeminden belediyeyi karalayacak şekilde düşmediği görülmektedir. CHP İzmit ilçe olarak savcılığa intikal eden bu olayın takibini yapacağımızı belirtmek isteriz. Maalesef ki yaşanan bu talihsiz acı olay; işini, sorumluluğunu hakkı ile yerine getirmeyen belediye personelleri tarafından böylesi üzücü, yıkıcı bir olaya dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

“ AKP’LİLERE RAĞMEN VERİLEN MÜCADELE GÖRMEZDEN GELİNMEMELİ”

Fatma Kaplan Hürriyet’in bu durumda en çok üzülen taraf olduğunu ifade eden Çakar, “Belediye başkanımız mecliste müdürlük kurulmasına yönelik AKP’lilere rağmen vermiş olduğu mücadeleyi hiç kimse görmezden gelemez, gelmemelidir. Burada tartışılması gereken de belediye başkanımızın bu konuda ki tutumu, çalışması, hayvan sevgisi değil, sorumlu personelin basiretsizliğidir. Belediye başkanımızın hayvan sevgisini, kente olan sevgisini, İzmitlilere karşı duyarlılığını bu kentin tarafsız halkı gayet iyi bilir” dedi.

“HATAMIZI GÖRDÜK”

Hürriyet’in gerekli yaptırımları yaptığını ifade eden Çakar, “Yapılan katliam kabul edilebilir bir olay değildir. Böyle bir talimatı ne Belediye başkanımız ne de Belediye başkan yardımcılarımız vermez. Keşke AKP yöneticileri Samsunda İş Aş diyerek hayatına son veren 45 yaşında ki kardeşimiz içinde bu kadar duyarlı davransaydılar, ama onlardan bu olayla ilgili ufak bir açıklama bile gelmedi. Elbette çok talihsiz ve üzücü bir durum yaşanmıştır. Ancak Buradan siyaset çıkarmakta beyhude bir çabadır. Gereken ne varsa da belediye başkanımız tarafından yapılacağından hiç kimsenin şüphesinin olmamasın. Ayrıca hatalarımızı gördük ve bundan dersimizi çıkaracağız bundan da endişeniz olmasın” ifadelerini kullandı.