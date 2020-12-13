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13 Ara 2020 - 17:30- Gündem G: 13 Ara 2020 - 17:43

Büyükakın'dan İzmit Belediyesi'ne gönderme

Geçtiğimiz Cuma günü İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde üç sokak köpeği iğne ile öldürülmüş halde bulunmuştu yaşanan olaydan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan da İzmit Belediyesi'ne gönderme geldi.

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  İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde 3 köpeğin iğne ile öldürülmesi olayı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Konu ile ilgili  Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, olayın İzmit Belediyesi görevlilerinin sokak köpeklerini hayvan barınaklarına nakletmek amacıyla gerçekleştirdikleri rutin faaliyetler sırasında gerçekleştiği ve köpeklerin uyuşturucu iğne ile vurulduktan sonra telef olduklarının belirlendiği belirtildi. Olayla ilgili kastı ve kusuru bulunan İzmit Belediyesi görevlisi veya görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığının ifade edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasının ardından İzmit Belediyesi de yazılı açıklama yaptı.

HEPSİ AÇIĞA ALINDI

Konu ile ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında, İzmit Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ndeki tüm çalışanların açığa alındığı duyuran İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yahya Kaptan Mahallesi’nde gerçekleşen köpek ölümleriyle ilgili olarak açılan soruşturma tamamlanana kadar Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları açığa alınmış olup tüm çalışmalarına ara verilmiştir. Açılan soruşturma neticesinde ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişim titizlikle yerine getirilecektir. İzmit Belediyesi olarak yaşanan acı olayın derin üzüntüsünü duyuyor, tüm hayvan severlerin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

HADİS PAYLAŞTI

Açığa alınan personellerden sonra bugün ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan da bir gönderme geldi. Büyükakın sosyal medya hesabından Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarını paylaşarak, ""Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin." Hz. Muhammed (S.A.V)" ifadelerini kullandı. 

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, İzmit belediyesi, açıklama

13 Ara 2020 - 17:30 - Gündem

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