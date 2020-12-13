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13 Ara 2020 - 21:01- Gündem G: 13 Ara 2020 - 21:32

Veteriner Odası'ndan öldürülen köpekler için açıklama!

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, geçtiğimiz gün İzmit’te ölü bulunan 3 köpek için açıklamada bulundu. Bostancı, “Yakalama çalışması esnasında kullanılan içinde anestezi maddenin bulunduğu iğneler ile hayvanların vurulduğu ve yakalanamadan üzerinde iğneler ile ölü bulunduğunu öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

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Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Başta İnsan sağlığı olmak üzere, çevre sağlığını, biyogüvenliği, sosyal hayatı, ekonomiyi, ticareti ve değerlerimizi ciddi oranda tehdit ve tahrip ederek, bütün Dünyayı kuşatan Covid-19 sebebiyle tüm veteriner hekimler, mücadele kapsamında sahada olup ülkemizin en büyük metropolünden, ülkenin en ücra köşesindeki köy ve mezrasına kadar ayaktadır. Bir taraftan laboratuvarlara kapanarak hayatları kurtaracak aşı ve serum üretmek için olağan üstü gayret gösterilirken, diğer taraftan sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir.

“TAKİPÇİSİ OLDUĞUMUZU BİLDİRMEK İSTERİZ”

Geçtiğimiz günlerde ilimiz İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesinde yaşanan üzücü olayda, sahipsiz köpeklerin  tedavilerini sürdürmek amacı ile yapılan yakalama çalışması esnasında kullanılan içinde anestezi maddenin bulunduğu iğneler ile hayvanların vurulduğu ve yakalanamadan üzerinde iğneler ile ölü bulunduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Konu ile ilgili yaptığımız araştırma neticesinde ölümün iğnelerin hayati organların yakın bölgelerine gelmesinden dolayı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Konu ile ilgili yasal süreç başlamış olup konunun takipçisi olduğumuzu bildirmek isteriz.

“BİZLERİ HERKESTEN ÇOK RAHATSIZ ETMİŞ VE ÜZMÜŞTÜR”

Medyada gördüğümüz üzere henüz soruşturması tamamlanmamış bir olay üzerinden tamamen Veteriner Hekimlerin sorumlu tutulması, İlimizin kamuoyunda bu imaj ile anılması Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası olarak bizleri herkesten çok rahatsız etmiş ve üzmüştür. Yapılan uygulamadan sadece Veteriner Hekimlerin sorumlu tutulması tarafımızca kabul edilemez. Bu kapsamda olayın gerçekleşmesine neden olan kişi veya kişiler ve uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yaşanan olayın sonrasında gerekli tedbirler alınsa dahi tekrarının yaşanmaması için gereken teknik koşulların da düzenlenmesine dair uygulamaların İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi gerekmektedir.”

               

                                                                             

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13 Ara 2020 - 21:01 - Gündem

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