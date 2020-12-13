DEVA’nın merakla beklenen kongre tarihi kesinleşti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi 2021 yılında yapılması muhtemel bir baskın seçim ihtimalini göz önüne alarak; teşkilatlanma çalışmalarına hız vermiş ve 78 vilayette il başkanlıklarının atamasını gerçekleştirmişti. Ardından Genel Başkan Ali Babacan’ın neredeyse hepsine iştirak ettiği il kongreleriyle seçilmiş il yönetimlerinin meydana getirdiği 43 il kongresini tamamlamıştı. Bu kapsamda Kocaeli İl Kongresi de 28 Kasım’da Genel Başkan Ali Babacan’ın 762 araçlık bir konvoyla kentte karşılanmış; yoğun ve coşkulu bir katılıma Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşmişti.

AYNI SAAT VE AYNI YERDE

Böylece seçimlere girebilme hakkı için yasal sınır olan en az 41 il kongresi yapılması zorunluluğu da aşılmış ve DEVA Partisi Büyük Kongresi’nin yapılmasının önü açılmıştı. Şimdi sıra kamuoyunun merakla beklediği büyük kongrenin tarihi ve nerede yapılacağıydı. DEVA Partisi Genel Merkezi’nde yapılan açıklamaya göre, bugün alınan yönetim kurulu kararıyla, 29 Aralık Salı günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda pandemi kurallarına uygun bir şekilde Parti Büyük Kongresi’nin yapılmasına karar verildi. Yeter sayı sağlanmadığı takdirde ertesi gün aynı saat ve yerde yapılacağı açıklandı.

"DERT VARSA DEVA'DA VAR"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, “Bütün engellemelere ve korkutmalara rağmen cesur halkımızın verdiği sonsuz destek ve milletimizin DEVA Partisi’ne sahip çıkmasıyla çok önemli bir yasal süreci de aşıyoruz. Artık önümüzdeki yıl gerçekleşmesi muhtemel baskın seçim için partimizin önünde hiçbir kanuni engel kalmıyor. Bundan sonra mahalle teşkilâtlarımızla ve gencinden, yaşlısına, kadınlarımızdan emekçilerimize, esnafımızdan memurumuza toplumun bütün kesimlerinin umudu haline gelen DEVA Partisi’nin kadrolarının; Türkiye’yi, düştüğü bu durumdan kurtarmak ve deva olmasını sağlamak için iktidara taşımaya geldi. Halkımız ümitsizliğe kapılmasın dert varsa, DEVA da var” dedi.