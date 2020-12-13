100 bin TL’lik ziynet eşyası çalan şahıslar yakalandı

Olay, 29 Kasım tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın evine giren şahıslar, içerisine 100 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde eve giren şahısların M.A., S.C., ve H.S. olduğu tespit edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şahısların yakalanması için Diyarbakır, İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda S.C., M.A. ve H.S. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında M.A. ile aynı evde bulunan ve olayla bağlantıları olduğu tespit edilen M.Ç. ve Ş.Y. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. M.A.’nı9n evinde yapılan aramalarda 1kilo 620 gram skunk, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

ŞAHISLARIN 5'İ DE SERBEST KALDI

Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Burada yapılan işlemlerinde şahıslardan M.A.’nın farklı suçlardan 15, S.C.’nin ise 3 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 5’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.