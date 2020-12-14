"Osmangazi Köprüsü’nden ihlalli geçişe tam 4 kat faiz"

2016 yılında hizmete açılan ve yap-işlet-devret modeliyle faaliyet gösteren Osmangazi Köprüsü ve bağlantılı yollarından yapılan cezalı geçişlerle ilgili vatandaşların şikayetleri bitmek bilmiyor. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, ortaya çıkan yeni bir sorunu TBMM gündemine taşıdı ve Osmangazi Köprüsü’nden ihlalli geçişlerle ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na soru önergesi verdi. Bakanlık’tan gelen cevabı kamuoyuyla paylaşan Tarhan: “Yap-işlet-devret mantığı ile yapılan projelerde bir taraf yüksek gelir elde ederken, diğer taraf ciddi gelir kaybına uğratılmaktadır. Bakanlığa yönelttiğimiz sorular karşısında gelen cevap vatandaşın mağduriyetini ortaya koymaktadır. İhlalli bir geçiş yapılması durumunda Bakanlık, işletmeci firma tarafından hem geçiş ücretinin hem de bunun 4 katı kadar da faiz alındığını belirtmiştir. Vatandaşın derdine kulak veren maalesef yok. Varsa yoksa kendi yandaşlarını zengin etme derdindeler. 4 katı ceza ne demektir, vatandaş bu cezayı nasıl ödesin?” diyerek Bakanlık’ın bu mesele karşısındaki kayıtsızlığına tepki gösterdi.

BAKANLIĞIN ÖZENSİZ CEVABI

Ne var ki Tahsin Tarhan’ın Osmangazi Köprüsü’ndeki ihlalli geçişlerle ilgili verdiği önergeye cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yanlış maddeyi işaret etti. Tarhan “Bakan sorduğumuz soruların birçoğunu yanıtsız bırakırken, cevap verdiği soruda da yanlış maddeyi kullanmaktadır. Vatandaşın büyük bir mağduriyeti söz konusu iken Bakanlık sorulara cevap vermekte dahi özensiz ve ciddiyetsiz davranmaktadır. Halktan bu kadar kopuk ve ilgisiz Bakanlık birimlerinin varlığının vatandaşın sorununa hiçbir zaman çözüm olması mümkün değildir” dedi.

YANLIŞ MADDE İŞARET EDİLDİ

Sözlerine devam eden Tarhan; “Ceza tebligatının vatandaşa ne zaman gönderildiğine dair sorumuza Bakanlık, 6001 sayılı kanunun 5’inci maddesini işaret etmiştir. Ancak kanunun bu maddesi incelendiğinde yürürlükten kaldırıldığı görülecektir. Kanunun geçici 5. maddesi ise Osmangazi Köprüsü’nü kapsamayan bir maddedir. Sorduğumuz bu önemli soruya Bakanlık’ın bu tavrını özensiz buluyorum. Biz burada vatandaşın derdine derman olmaya çalışırken Bakanlık hem yüksek cezalara göz yummakta, hem de sorulan sorular için doğru bilgi vermeye dahi tenezzül etmemektedir” diyerek sitemini dile getirdi.

TEFECİ FAİZİ

Tarhan, “Enflasyonun %14 olduğu bir ortamda vatandaşı 4 kat ile cezalandırmak adaletsizliktir. OGS ve HGS gişelerinden kaçak geçenlere doğal olarak bir ceza var, ancak HGS’si olan vatandaşlara da ceza kesiliyor. İhlalli geçmese bile vatandaşlar tebligatın geç gelmesi nedeniyle cezayı ödemek durumunda kalıyor. İhlalli geçiş sonucu verilen yüksek cezalar, zaten yüksek olan yol bedelini iyice ödenmesi imkansız hale getiriyor. Vatandaşlara bu durum karşısında böylesi yüksek cezaların verilmesi doğru değil” diye konuştu.