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14 Ara 2020 - 11:47- Ekonomi G: 14 Ara 2020 - 11:51

Tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek

Elektrik dağıtım şirketleri; bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, ceza giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderlerini artık tarifeye ekleyemeyecek.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yeni tarife dönemine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalar yaptı. EPDK'nın beş yıllık (2021-2025) tarife dönemi çalışmalarını tamamladığını, daha önceki (2016-2020) dönemde yer alan maliyetlerin ve vatandaşımıza hizmeti etkileyecek kalite faktörlerinin gözden geçirildiğini belirten Yılmaz, şebeke kalitesinin arttırılması ve kesintilerin tamamen ortadan kaldırılması, kayıp kaçakla mücadelede hedeflere ulaşılması, bakım ve onarım faaliyetlerinin arttırılması, doğru ve etkin yatırımlarla istihdamın arttırılması kapsamında yol haritasının belirlendiğini söyledi. Yılmaz "Yeni dönemde öncelik tüketicilerimize kaliteli hizmet sunma üzerine. Dağıtım şirketleri kaliteli hizmet sunduğu ölçüde gelir kazanacak. Tüketiciyi üzen, kaliteli hizmet vermeyen ise gelir kaybına uğrayacak" dedi.

"TARİFELERE YENİ BİR KALEMİN EKLENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğ ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz; özellikle temsil ağırlama gideri konusunun bazı çevreler tarafından kamuoyuna yanlış aksettirildiğini ve konunun siyaset malzemesi haline getirildiğini vurguladı.

EPDK Başkanı Yılmaz "İşin doğrusunu bir kez daha anlatmak gerekiyor. EPDK bu tebliğ ile zam ya da bir fiyat artışı yapmadı. Temsil ağırlama gideri ve tebliğde yer alan diğer kalemler; 2011 ve 2016'da yayımlanan tebliğlerde ve dağıtım hizmetlerinin başladığı dönemden bu yana -hatta özelleştirme öncesinde dahi- tarife hesaplarında yer alan, mali mevzuatta bulunan giderler. Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değildi ve biz EPDK olarak bu kalemlere sınırlama, limit getirmiştik" diye konuştu.

"GİDERLER TARİFEYE EKLENEMEYECEK"

İşin doğrusunu bilen kişilerin dahi konuyu siyaset malzemesi yapmasının, vatandaşlarımızın EPDK'ya ve enerji sektörüne duyduğu güveni zedeleyecek açıklamalar yapmasının kendilerini üzdüğünü vurgulayan Başkan Yılmaz, "Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Sektörümüze yönelik güveni korumamız, polemiklerle vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için Kurulumuz bugün toplanarak aldığı kararla; tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek" ifadelerini kullandı.

EPDK'nın aldığı yeni kararla; ilgili hüküm kaldırılmış oldu. Artık tarifede bağış, sponsorluk ve reklam ve tanıtım giderleri, ceza giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri yer almayacak.

# Zam

14 Ara 2020 - 11:47 - Ekonomi

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