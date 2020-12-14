Kolaya korona testi yaptı, sonuça dünya şaşırdı!

Ulusal Konsey üyesi ve sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Sekreteri Schnedlitz, perşembe günü gerçekleşen oturum sırasında hükümetin tarama programını ve diğer koronavirüs önlemlerini sert dille eleştirdi.
KOLAYA YAPILAN TEST POZİTİF ÇIKTI
Yanında getirdiği bir bardak kola üzerinde koronavirüs testi uygulayan Schnedlitz birkaç dakika sonra bu içecekte yapılan testin pozitif sonuç verdiğini diğer siyasetçilere gösterdi.
TESTLERE "BEŞ PARA ETMEZ" DEDİ
Testleri "beş para etmez" şeklinde nitelendiren Schnedlitz, devlet tarafından finanse edilen Kovid-19 testinin "vergi paralarının ilaç endüstrisi yönünde devasa boyutta yeniden dağıtımı" anlamına geldiğini söyledi. Sağlık krizi sırasında Avusturyalıların sivil özgürlükler ve ifade özgürlüğü gibi temel haklardan mahrum bırakıldığını iddia eden parlamenter, hükümeti "yumuşak diktatörlükle" suçladı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Independent haberine göre Schnedlitz ayrıca, Kovid-19 kısıtlamalarının iflaslar ve kitlesel işsizliğin yanı sıra sosyal ve ekonomik krizlere yol açtığını, çocukların eğitim haklarını da "çaldığını" savundu. Sağcı siyasetçinin bu çıkışı sosyal medyada geniş çapta destek görse de kimileri Schnedlitz'in kola üzerinde yaptığı teste itiraz etti. Alman Die Welt gazetesi, Avusturyalı parlamenterin söz konusu testi yanlış yaptığını, virüs için aldığı örneği kontrol etmeden önce önemli bir adımı atladığını yazdı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.