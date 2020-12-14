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14 Ara 2020 - 11:55- Dünya G: 14 Ara 2020 - 12:00

Kolaya korona testi yaptı, sonuça dünya şaşırdı!

Avusturya'da aşırı sağcı parlamenter Michael Schnedlitz, hükümetin koronavirüs önlemlerini eleştirdiği konuşmasında elindeki kolaya hızlı bir test uyguladı ve sonucun pozitif çıktığını söyledi. Schnedlitz, böylece devlet tarafından finanse edilen testlerin "beş para etmediğini" belirtti.

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Ulusal Konsey üyesi ve sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Sekreteri Schnedlitz, perşembe günü gerçekleşen oturum sırasında hükümetin tarama programını ve diğer koronavirüs önlemlerini sert dille eleştirdi.

KOLAYA YAPILAN TEST POZİTİF ÇIKTI

Yanında getirdiği bir bardak kola üzerinde koronavirüs testi uygulayan Schnedlitz birkaç dakika sonra bu içecekte yapılan testin pozitif sonuç verdiğini diğer siyasetçilere gösterdi.

TESTLERE "BEŞ PARA ETMEZ" DEDİ

Testleri "beş para etmez" şeklinde nitelendiren Schnedlitz, devlet tarafından finanse edilen Kovid-19 testinin "vergi paralarının ilaç endüstrisi yönünde devasa boyutta yeniden dağıtımı" anlamına geldiğini söyledi. Sağlık krizi sırasında Avusturyalıların sivil özgürlükler ve ifade özgürlüğü gibi temel haklardan mahrum bırakıldığını iddia eden parlamenter, hükümeti "yumuşak diktatörlükle" suçladı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Independent haberine göre Schnedlitz ayrıca, Kovid-19 kısıtlamalarının iflaslar ve kitlesel işsizliğin yanı sıra sosyal ve ekonomik krizlere yol açtığını, çocukların eğitim haklarını da "çaldığını" savundu. Sağcı siyasetçinin bu çıkışı sosyal medyada geniş çapta destek görse de kimileri Schnedlitz'in kola üzerinde yaptığı teste itiraz etti. Alman Die Welt gazetesi, Avusturyalı parlamenterin söz konusu testi yanlış yaptığını, virüs için aldığı örneği kontrol etmeden önce önemli bir adımı atladığını yazdı.

# destek, eğitim, koronavirüs

14 Ara 2020 - 11:55 - Dünya

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