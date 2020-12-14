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14 Ara 2020 - 12:14- Gündem G: 14 Ara 2020 - 12:15

Cemil Meriç’te koronavirüs önlemleriyle bireysel eğitimler sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, koronavirüs tedbirleri alarak yüz yüze bireysel eğitime devam ediyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, 17-35 yaş arası özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylere hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanlığının 5580 sayılı özel öğretim kanunun kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki “bireysel eğitimler” yüz yüze devam ediyor. Eğitimler koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştiriyor.

EĞİTİM DEVAM EDİYOR

17-35 yaş arası özel gereksinime ihtiyaç duyan engelli bireylere eğitim verilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre yüz yüze bireysel eğitime devam ettiriyor. Merkezin günlük işleyiş sürecinde, engelli bireyler merkeze ait servis araçları ile çocuk gelişim eğitmenleri eşliğinde evlerinden alınıp, saat 11.00 ila 15.00 arasında eğitim görüyor.

TEMASSIZ VE HİJYEN

Birebir eğitimlerde hijyene dikkat ediliyor. Sınıfta öğretmen ile öğrenci arasında en az 1 metrelik sosyal mesafe olacak şekilde planlamalar yapıldı. 35 dakikalık seansların ardından sınıflar yarım saat havalandırılarak odalarda devamlı bir sirkülasyon sağlanıyor. Bu kapsamda verilen eğitim programları ile Müzik Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölyesi, Beden Eğitimi, Özel Eğitim ve Akıl Oyunları atölyelerinde bireysel olarak birçok etkinlik yapılıyor.

ATÖLYE EĞİTİMLERİ

El sanatları atölyesinde bireylerin, çeşitli teknikleri öğrenerek takı yapabilmeleri, kumaş boyama, cam boyama yapabilmeleri, çeşitli malzemeleri bir araya getirerek dekoratif eşya yapabilmeleri, nakış, örgü gibi teknikleri kullanarak ürün elde edebilme becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi sağlanıyor. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel eğitim uzmanı tarafından, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri zihinsel engelli bireylere uygulanıyor. Neden-sonuç ilişkisi kurabilme, yaratıcılığın ve hayal gücü gelişiminin önünü açma, sorgulama ve ifade edebilme olanağı sağlamaya çalışma ve grupla birlikte hareket edebilme yetisi kazandırmak için de drama eğitimleri veriliyor. Ayrıca sosyal aktivite ve beceri geliştirme eğitimi olarak yöresel halk oyunları eğitimleri veriliyor.
# Kocaeli, çocuk, eğitim, Büyükşehir, koronavirüs

14 Ara 2020 - 12:14 - Gündem

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