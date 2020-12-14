Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi D-100 kavşağı Ankara istikametinde M.Ş. idaresindeki 41 AEG 827 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden H.K. yönetimindeki 17 TA 755 plakalı tırla henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Gebze'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.