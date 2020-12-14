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14 Ara 2020 - 12:35- Gündem G: 14 Ara 2020 - 12:38

Kocaeli'de 234 firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 234 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 234 firma personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için TIKLAYIN...
# Kocaeli

14 Ara 2020 - 12:35 - Gündem

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