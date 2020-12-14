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14 Ara 2020 - 12:42- Gündem G: 14 Ara 2020 - 12:43

Başiskele’de ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklardan budanan ağaç dallarını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyor.

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Başiskele’de sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere her sene olduğu gibi bu sene de yakacak odun yardımı yapan Başiskele Belediyesi, hem israfı önlüyor hem de yardıma muhtaç Başiskeleliler’e destek oluyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ilçenin genelinde park ve bahçelerde, cadde ve sokaklarda ağaçların düzenli budanması, kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden kuvvetlenebilmeleri ve devrilme tehlikesi taşıyan ağaçların budanmasını gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, budanan dalları yakacak odun haline getirerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazır hale getirdiler. Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunda muhafaza edilen yakacak odunlar, soğuk kış günlerinde yakacak oduna ihtiyaç duyan dar gelirli ailelere dağıtılmaya başlandı.
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14 Ara 2020 - 12:42 - Gündem

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