64 operasyonda 11 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 7 Aralık – 13 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 63 ayrı operasyonda 1 kilo 715 gram esrar, 70 gram sentetik uyuşturucu, 122 gram metamfetamin, 32 adet uyuşturucu hap, 3 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca, 7 adet fişek, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 795 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 98 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı. Şüphelilerden 3’ü adli kontrolle, diğer 83 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.1 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 1 olayda ise 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda adli işlem yapılan 1 kişinin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.