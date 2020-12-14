Kocaeli'de koronadan 9 kişi öldü

Ali Yılmaz vefat etti
Trabzon Yomra ilçesi Oymalı Mahallesinde ikamet eden çiftçi Ali Yılmaz (79) böbrek yetmezliğine bağlı Covid-19 nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü İzmit SEKA Devlet hastanesinde vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Ali Yılmaz’ın cenazesi Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.
Emine Özcan vefat etti
İzmit Hacı Hızır Mahallesinde ikamet eden emekli mermer ustası merhum Recep Özcan’ın eşi, 2 çocuk annesi Emine Özcan (64) Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi Çalyer Köy Mezarlığında toprağa verildi.
Fatma Keleşoğlu vefat etti
Körfez Fatih Mahallesinde ikamet eden İşçi emeklisi merhum Ali Keleşoğlu’nun eşi, 1 çocuk annesi Fatma Keleşoğlu(66)astım, bronşit, koah rahatsızlıklarına bağlı Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi Sakarya Hendek Kadifekale Köyünde toprağa verildi.
Kadire Küçükarıcı vefat etti
Kandıra Eğercili Mahallesinde ikamet eden Çiftçi Muhammet Küçükarıcı’nın eşi, 3 çocuk annesi Kadire Küçükarıcı(76) Covid-19 nedeniyle 1 haftadır tedavi gördüğü KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Eğercili Mezarlığında toprağa verildi.
Kaniye Aslan vefat etti
İzmit Orhaniye Mahallesinde ikamet eden Çiftçi merhum Hüsnü Aslan’nın eşi, 5 çocuk annesi Kaniye Aslan(86)Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi Orhaniye Mezarlığında toprağa verildi.
Kazım Çetin vefat etti
Kandıra Çarşı Mahallesinde ikamet eden Marangoz ustası 4 çocuk babası Kazım Çetin(80)Covid-19 nedeniyle yaklaşık 5 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Özbey Mezarlığında toprağa verildi.
Mustafa Çepni vefat etti
İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden SSK emeklisi, 7 çocuk babası Mustafa Çepni(67)Covid-19 nedeniyle 10 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Nazmiye Kaya vefat etti
Kartepe köseköy Mahallesi Yurt dışından emekli Merhum Mustafa Kaya’nın eşi, 3 çocuk annesi Nazmiye Kaya(1941)Covid-19 nedeniyle 7 gündür tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti. Cenazesi Köseköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
Netice Tümpalay vefat etti
Karamürsel 4 Temmuz Mahallesinde ikamet eden PTT’den emekli Salih Tümpalay’ın eşi,4 çocuk annesi Hatice Tümpalay(75)Covid-19 nedeniyle yaklaşık 11 gündür tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti. Cenazesi Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Süleyman Kaya - Cümlesine Allah Celle Celalühü Rahmet etsin, ailelerinin ve yakınlarının başı sağolsun.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.