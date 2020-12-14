Kocaeli'de koronadan 9 kişi öldü

Ali Yılmaz vefat etti

Trabzon Yomra ilçesi Oymalı Mahallesinde ikamet eden çiftçi Ali Yılmaz (79) böbrek yetmezliğine bağlı Covid-19 nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü İzmit SEKA Devlet hastanesinde vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Ali Yılmaz’ın cenazesi Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.

Emine Özcan vefat etti

İzmit Hacı Hızır Mahallesinde ikamet eden emekli mermer ustası merhum Recep Özcan’ın eşi, 2 çocuk annesi Emine Özcan (64) Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi Çalyer Köy Mezarlığında toprağa verildi.

Fatma Keleşoğlu vefat etti

Körfez Fatih Mahallesinde ikamet eden İşçi emeklisi merhum Ali Keleşoğlu’nun eşi, 1 çocuk annesi Fatma Keleşoğlu(66)astım, bronşit, koah rahatsızlıklarına bağlı Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi Sakarya Hendek Kadifekale Köyünde toprağa verildi.

Kadire Küçükarıcı vefat etti

Kandıra Eğercili Mahallesinde ikamet eden Çiftçi Muhammet Küçükarıcı’nın eşi, 3 çocuk annesi Kadire Küçükarıcı(76) Covid-19 nedeniyle 1 haftadır tedavi gördüğü KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Eğercili Mezarlığında toprağa verildi.

Kaniye Aslan vefat etti

İzmit Orhaniye Mahallesinde ikamet eden Çiftçi merhum Hüsnü Aslan’nın eşi, 5 çocuk annesi Kaniye Aslan(86)Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi Orhaniye Mezarlığında toprağa verildi.

Kazım Çetin vefat etti

Kandıra Çarşı Mahallesinde ikamet eden Marangoz ustası 4 çocuk babası Kazım Çetin(80)Covid-19 nedeniyle yaklaşık 5 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Özbey Mezarlığında toprağa verildi.

Mustafa Çepni vefat etti

İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden SSK emeklisi, 7 çocuk babası Mustafa Çepni(67)Covid-19 nedeniyle 10 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Nazmiye Kaya vefat etti

Kartepe köseköy Mahallesi Yurt dışından emekli Merhum Mustafa Kaya’nın eşi, 3 çocuk annesi Nazmiye Kaya(1941)Covid-19 nedeniyle 7 gündür tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti. Cenazesi Köseköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Netice Tümpalay vefat etti

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesinde ikamet eden PTT’den emekli Salih Tümpalay’ın eşi,4 çocuk annesi Hatice Tümpalay(75)Covid-19 nedeniyle yaklaşık 11 gündür tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti. Cenazesi Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.