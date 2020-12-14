Valilikten köpeklerin öldürülmesiyle ilgili açıklama

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " İzmit Belediyesi ekiplerince köpek katliamı yapıldığı yönünde 11 Aralık 2020 tarihinde çeşitli basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya araçlarında yer alan haberler sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ve Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmalar ivedi bir şekilde başlatılmış olup, bahse konu olaya sebebiyet veren, kastı ve kusuru bulunan kişi ve kurumlarla ilgili adli ve idari işlemler titizlikle devam etmektedir. Can dostlarımızı hedef alan bu tür olayların bir daha meydana gelmemesini temenni ediyor, tüm hayvan severlerin acısını paylaşıyoruz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.