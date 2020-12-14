Sapanca Gölü’nün son hali görenleri şaşırtıyor

Sakarya ile Kocaeli illerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü’nde tehlike giderek artıyor. Gölde su miktarı, 32,5 metre kotundan 30,37 metre kotuna geriledi. Su ihtiyacının artması, gölü besleyen dere, kaynak sularını işletme haklarına sahip şirketlerin çok olması ve kış aylarına girilmesine rağmen yağışların başlamaması göldeki su seviyesini giderek düşürdü. Uzun zamandır Sapanca Gölü’ne gelmemiş vatandaşlar ise gölün sahil şeridindeki çekilmeyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken Mehmet Ömür Ayan isimli vatandaş ise cep telefonuyla çektiği videoda vatandaşları su kullanımı konusunda uyardı.
DİKKATLİ KULLANMALIYIZ
Vatandaşları uyaran Mehmet Ömür Ayan, “Ne kadar geri çekildiğini gözlerinizle görebilirsiniz. Yaklaşık 20 metre falan çekilmiş. Doğamıza sahip çıkalım. Su kaynaklarımızı artık dikkatli kullanmamız gerekiyor. Sadece bu değil, insanoğlu ormanları ve ağaçları yok ettikten sonra doğanın dengesini bozuyor. Kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmak zorundayız. Bir tarafta kuraklık, bir tarafta yeşillik. Manzara bu şekilde” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.