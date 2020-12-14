Hürriyet: “Zehirli iğne ve katletme söz konusu değil”

Geçtiğimiz Cuma günü İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Yahya Kaptan Mahallesinde öldürülen köpeklerin yankısı sürüyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayın failinin İzmit Belediyesi ekiplerinin olduğunun söylenmesi sonrası Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, olayı itiraf etmiş ve Veteriner Müdürlüğünün tamamının açığına alındığını duyurmuştu. Olay ile ilgili tepkilerin artarak devam etmesi sonrası Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyenin sosyal medya hesaplarında kameralar karşısında geçerek basın açıklaması düzenledi.

“ÖRT PAS ETME OLMAYACAK”

Başkan yardımcıları ile birlikte açıklama yapan Hürriyet, “Soruşturma sürecinin yansımasını bekledik. İfade almalar devam ediyor. Ön bilgilendirme yapmak istedik. Sonrasında süreci şeffaf bir şekilde bütün gelişmeleri paylaşacağız. Başından beri yaşana süreç ile ilgili bilgi paylaşmak istiyoruz. Gerçekten hepimiz, bütün ekibimiz çok üzgün. Hiçbir canımıza hiçbir şey olmasın istiyoruz. Hafta sonu hepimiz için zor geçti. Herkesin canı yandı. Bu konuda netiz, Taviz vermeden ufacık bile bir ihmal olması halinde idari olarak soruşturma sonucunda ne gerekiyorsa yapılacak. Ört pas etme hiçbir şekilde olmayacak. Ne yazık ki ölen canlarımızı geriye getiremiyoruz” dedi.

“KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN”

Siyaseten yıpratılma çabalarının yanı sıra yitirilen üç canı düşündüklerini ifade eden Hürriyet, “Haberi alır almak iki açıklama yayınladık. Birincisi olayı soruşturacağımız diğeri de veteriner işlerini açığa almamız. Soruşturma sonuçlanana kadar devam edecek. Bugün müfettişe dosyayı teslim ettik. Burada ifade etmek istiyoruz. Sürekli linç kampanyasına mağdur bırakılıyoruz. Katletmek asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Hiçbir arkadaşımız bir canlıya bir şey olsun istemiyoruz. Zehirli iğne ile öldürüldüler, katlettiler gibi linç kampanyasına araç olan söylemler. Bu suçlamaları kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“ÖNCEDEN ÖNGÖRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Hayvan hassasiyeti konusundaki çabalarımızı herkes biliyor diyen Hürriyet, “Bu konunun üstünü örme gayretimiz olmadan gerekeni yapacağız. Kasti olarak öldürmek gibi linç kampanyalarına mahal vermemek hepimizin görevi. Kullandığımız malzemeler bakanlık onaylı. Bu iğneler hayvanları geçici olarak almamız gerektiğinde kullandığımız narkoz iğnesi. Narkoz yeri geldiğinde insanları öldürüyor. Bugüne kadar rutin işlemlerde ve narkozlarda bile ölüm gerçekleşebiliyor. Bunu önceden öngörebilmemiz mümkün değil” şeklinde konuştu.

“EKSİKLİKLERİMİZ TAMAMLAYARAK YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

Belediyenin çok sayıda hayvan sahiplendiğini ifade eden Hürriyet, “Sahiplendiğimiz çok sayıda hayvan var. Öldürmek istesek neden sahiplenelim. Gerçek hayvan severlerin eleştirileri başımızın üstüne. Kendilerini suçlayacak değiliz. KOHAYDER Başkanı Gonca Hanım düne kadar bizimle çalışıyordu. Şimdi katil damgası vurulmaya çalışmasını da hoş karşılamıyoruz. Bizim kapımız her zaman açık. Hep birlikte bir masanın etrafında bir araya gelebiliriz. Onların bu çabaları bizim için kıymetli. Bugün yine yönetim kurulu ile gelip ziyaret ettiler. Yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Biz eksikliklerimiz tamamlayarak yola devam etmek istiyoruz” dedi.

“ AKP ÜYELERİNE YÜKLENİN DİYE MESAJ ATTI”

Sözlerine devam eden Hürriyet, “Hayatına bir kere bile bir hayvanın başını okşamamış, hayvanlara tecavüz edenleri aklayanların linç girişimine de sessiz kalmayacağız. Bir fırsat bulduk kararlayım peşindeler. Bizim için gerçek hayvan severlerin talepleri önemli. Hayvan tecavüzcülerine ses çıkarmayıp bizi linç etmeye çalışmalarına sessiz kalmayacağız. Elimize bir mesaj ulaştı AKP İl başkanlığının üyelerine attığı bir mesaj. Yükleniyoruz linç ediyoruz diye yönlendirme yapıyorlar. Hayvan ölümleri üzerinden siyasete alet etmeye hiç gerek yok. Bu biz acizlik” dedi.

“ŞİMDİ HAYVAN SEVER KESİLDİLER”

Diğer belediyelerde meydana gelen köpek vakaları ile ilgili haberleri paylaşarak konuşmasına devam eden Hürriyet, “Biz sorumluluk alıyoruz. Peki siz ne kadar sorumluluk aldınız. Bugüne kadar kimse bunlara ses çıkarmıyoruz. Hayvan barınağı ve kandıra belediyesi ile ilgili o kadar şikayet var ki. Bunlara sesini çıkarmayanlar şimdi hayvan sever kesildiler. Biz de bunları alıp linç kampanyası mı yapalım. Bunları siyasi malzeme yapmak yerine bir masa etrafında toplanılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İĞNELER ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİYOR”

Daha önceleri öldürülen hayvanlar çöp arabasında çöplerin arasına alınarak İzaydaş’a götürüldüğünü ifade eden Hürriyet, “Bunu öğrenir öğrenmez 500 çalışana mesaj attık. Bunlara çöp maliyesi yapmayın. Uygun koşullarda gerekli muameleyi yapın dedik. Hayvanları toplayıp ilçemize bırakılıyor. Hayvanlar aç bırakıldığı için insanlara saldırıyor. Diğer ilçelerde hayvanlar bırakılıyor ve aç kalan hayvanlar tehlikeli hale geliyor. Bu hayvanları belli yakalama çeşitleri var. Bunları uyuşturarak alıyoruz. Hayvanların kendi sağlık sorunlarını bilmediğimiz için iğneler ölümlerine neden olabiliyor” şeklinde konuştu.