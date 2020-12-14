Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
14 Ara 2020 - 18:11- Gündem G: 14 Ara 2020 - 18:14

Hürriyet: “Zehirli iğne ve katletme söz konusu değil”

İzmit Belediyesi ekiplerinin ihmali sonrası ilçede meydana gelen köpek ölümleri ile ilgili Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet basın açıklaması yaptı. Hürriyet olayda kasıt olmadığını ve zehirli iğne kullanılmadığını ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Geçtiğimiz Cuma günü İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Yahya Kaptan Mahallesinde öldürülen köpeklerin yankısı sürüyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayın failinin İzmit Belediyesi ekiplerinin olduğunun söylenmesi sonrası Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, olayı itiraf etmiş ve Veteriner Müdürlüğünün tamamının açığına alındığını duyurmuştu. Olay ile ilgili tepkilerin artarak devam etmesi sonrası Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyenin sosyal medya hesaplarında kameralar karşısında geçerek basın açıklaması düzenledi.

“ÖRT PAS ETME OLMAYACAK”

Başkan yardımcıları ile birlikte açıklama yapan Hürriyet, “Soruşturma sürecinin yansımasını bekledik. İfade almalar devam ediyor. Ön bilgilendirme yapmak istedik. Sonrasında süreci şeffaf bir şekilde bütün gelişmeleri paylaşacağız. Başından beri yaşana süreç ile ilgili bilgi paylaşmak istiyoruz. Gerçekten hepimiz, bütün ekibimiz çok üzgün. Hiçbir canımıza hiçbir şey olmasın istiyoruz. Hafta sonu hepimiz için zor geçti. Herkesin canı yandı. Bu konuda netiz, Taviz vermeden ufacık bile bir ihmal olması halinde idari olarak soruşturma sonucunda ne gerekiyorsa yapılacak. Ört pas etme hiçbir şekilde olmayacak. Ne yazık ki ölen canlarımızı geriye getiremiyoruz” dedi.

“KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN”

Siyaseten yıpratılma çabalarının yanı sıra yitirilen üç canı düşündüklerini ifade eden Hürriyet, “Haberi alır almak iki açıklama yayınladık. Birincisi olayı soruşturacağımız diğeri de veteriner işlerini açığa almamız. Soruşturma sonuçlanana kadar devam edecek. Bugün müfettişe dosyayı teslim ettik. Burada ifade etmek istiyoruz. Sürekli linç kampanyasına mağdur bırakılıyoruz. Katletmek asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Hiçbir arkadaşımız bir canlıya bir şey olsun istemiyoruz. Zehirli iğne ile öldürüldüler, katlettiler gibi linç kampanyasına araç olan söylemler. Bu suçlamaları kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“ÖNCEDEN ÖNGÖRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Hayvan hassasiyeti konusundaki çabalarımızı herkes biliyor diyen Hürriyet, “Bu konunun üstünü örme gayretimiz olmadan gerekeni yapacağız. Kasti olarak öldürmek gibi linç kampanyalarına mahal vermemek hepimizin görevi. Kullandığımız malzemeler bakanlık onaylı. Bu iğneler hayvanları geçici olarak almamız gerektiğinde kullandığımız narkoz iğnesi. Narkoz yeri geldiğinde insanları öldürüyor. Bugüne kadar rutin işlemlerde ve narkozlarda bile ölüm gerçekleşebiliyor. Bunu önceden öngörebilmemiz mümkün değil” şeklinde konuştu.

“EKSİKLİKLERİMİZ TAMAMLAYARAK YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

Belediyenin çok sayıda hayvan sahiplendiğini ifade eden Hürriyet, “Sahiplendiğimiz çok sayıda hayvan var. Öldürmek istesek neden sahiplenelim. Gerçek hayvan severlerin eleştirileri başımızın üstüne. Kendilerini suçlayacak değiliz. KOHAYDER Başkanı Gonca Hanım düne kadar bizimle çalışıyordu. Şimdi katil damgası vurulmaya çalışmasını da hoş karşılamıyoruz. Bizim kapımız her zaman açık. Hep birlikte bir masanın etrafında bir araya gelebiliriz. Onların bu çabaları bizim için kıymetli. Bugün yine yönetim kurulu ile gelip ziyaret ettiler. Yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Biz eksikliklerimiz tamamlayarak yola devam etmek istiyoruz” dedi.

AKP ÜYELERİNE YÜKLENİN DİYE MESAJ ATTI”

Sözlerine devam eden Hürriyet, “Hayatına bir kere bile bir hayvanın başını okşamamış, hayvanlara tecavüz edenleri aklayanların linç girişimine de sessiz kalmayacağız. Bir fırsat bulduk kararlayım peşindeler. Bizim için gerçek hayvan severlerin talepleri önemli. Hayvan tecavüzcülerine ses çıkarmayıp bizi linç etmeye çalışmalarına sessiz kalmayacağız. Elimize bir mesaj ulaştı AKP İl başkanlığının üyelerine attığı bir mesaj. Yükleniyoruz linç ediyoruz diye yönlendirme yapıyorlar. Hayvan ölümleri üzerinden siyasete alet etmeye hiç gerek yok. Bu biz acizlik” dedi.

“ŞİMDİ HAYVAN SEVER KESİLDİLER”

Diğer belediyelerde meydana gelen köpek vakaları ile ilgili haberleri paylaşarak konuşmasına devam eden Hürriyet, “Biz sorumluluk alıyoruz. Peki siz ne kadar sorumluluk aldınız. Bugüne kadar kimse bunlara ses çıkarmıyoruz. Hayvan barınağı ve kandıra belediyesi ile ilgili o kadar şikayet var ki. Bunlara sesini çıkarmayanlar şimdi hayvan sever kesildiler. Biz de bunları alıp linç kampanyası mı yapalım. Bunları siyasi malzeme yapmak yerine bir masa etrafında toplanılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İĞNELER ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİYOR”

Daha önceleri öldürülen hayvanlar çöp arabasında çöplerin arasına alınarak İzaydaş’a götürüldüğünü ifade eden Hürriyet, “Bunu öğrenir öğrenmez 500 çalışana mesaj attık. Bunlara çöp maliyesi yapmayın. Uygun koşullarda gerekli muameleyi yapın dedik. Hayvanları toplayıp ilçemize bırakılıyor. Hayvanlar aç bırakıldığı için insanlara saldırıyor. Diğer ilçelerde hayvanlar bırakılıyor ve aç kalan hayvanlar tehlikeli hale geliyor. Bu hayvanları belli yakalama çeşitleri var. Bunları uyuşturarak alıyoruz. Hayvanların kendi sağlık sorunlarını bilmediğimiz için iğneler ölümlerine neden olabiliyor” şeklinde konuştu.
# İzmit, açıklama, Kandıra, AKP, İzmit belediyesi

14 Ara 2020 - 18:11 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Paket Servis’te çalışabilecek tercihen motoru olan elamanlar alınacaktır.

0 538 551 35 41 MİNİ KÖŞK KÖFTE VE IZGARA SALONU

YATIRIMLIK DAİRELER

Arsa fiyatına iskanlı, kat mülkiyetli, krediye uygun, yenilenmiş daireler

0531 795 85 41

İŞTE KAMPANYA

Uzun ömürlü, emniyetli MİLANGAZ size Özel fiyatlarla 100 TL LİDO SU İLE DE HİZMETİNİZDE...

0626 331 38 38 MİLANGAZ LİKİTGAZ ALPASLAN TİCARET

ELEMAN ARANIYOR

Dış ticaret konusunda  - İngilizce bilen - Yurt dışına çıkma engeli olmayan eleman alınacaktır.

0532 554 00 08

ELEMAN ARANIYOR

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE GÖREVLENDİRMEK ÜZERE Bayan Yönetİcİ asİstan alınacaktır; - İyi derecede İngilizce bilen tercihen Yüksekokul Mezunu, - Daha ö...

0262 335 63 66 HİDROS GRUP

yemek yapacak bayan

Başiskele bölgesinde oturan 80 yaşında, yalnız yaşayan bir beye, yemek yapacak bayan aranmaktadır.

0532 013 4173

MERMER USTASI ALINACAKTIR

Firmamızda çalıştırılmak üzere tezgah ve döşeme yapabilecek mermer ustası alınacaktır.

0531 844 37 37 ÖZTÜRK MERMER

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

0532 643 01 81

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet, köpek ölümleri ilgili açıklama yaptı mask
Hürriyet, köpek ölümleri ilgili açıklama yaptı
Gölcük Kızılay'dan fırıncılara teşekkür mask
Gölcük Kızılay'dan fırıncılara teşekkür
Aygün’den eczacının saldırısına uğrayan Keskin’e ziyaret mask
Aygün’den eczacının saldırısına uğrayan Keskin’e ziyaret
Kural ihlali yapan 311 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 311 kişiye para cezası 
Tehlike arz eden dallar hafta sonu budandı mask
Tehlike arz eden dallar hafta sonu budandı
Başiskele’de ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı mask
Başiskele’de ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Antikor ve PCR Testi Tarama ücretleri belli oldu! mask
Antikor ve PCR Testi Tarama ücretleri belli oldu!
“İzolasyona alındınız” mesajına rağmen bakın ne yaptı? mask
“İzolasyona alındınız” mesajına rağmen bakın ne yaptı?
21 yaşında lösemi tedavisi görüyordu, koronadan hayatını kaybetti! mask
21 yaşında lösemi tedavisi görüyordu, koronadan hayatını kaybetti!
İzmit Belediyesinden katliam açıklaması! “Biz yapmadık” demedi mask
İzmit Belediyesinden katliam açıklaması! “Biz yapmadık” demedi
Pompalı tüfeklerle evi kurşuna dizdiler mask
Pompalı tüfeklerle evi kurşuna dizdiler
Kısıtlamada takside yakalandı, öyle bir yalan söyledi ki mask
Kısıtlamada takside yakalandı, öyle bir yalan söyledi ki

GALERİ

441 yıllık eser açılmak için gün sayıyor mask
441 yıllık eser açılmak için gün sayıyor
Çelik kasa hırsızları polise yakalandı mask
Çelik kasa hırsızları polise yakalandı
Kocaelispor, Şanlıurfa’da maç ciddiyetinde antrenman yaptı mask
Kocaelispor, Şanlıurfa’da maç ciddiyetinde antrenman yaptı
Özel halk otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı mask
Özel halk otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
Kocaeli dikkat! Koronadan daha tehlikeli, günde bin yüz kişi ölüyor mask
Kocaeli dikkat! Koronadan daha tehlikeli, günde bin yüz kişi ölüyor
İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği mask
İtfaiyeden 'Horoz' kurtarma seferberliği
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL