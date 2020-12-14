Baba oğul peş peşe koronavirüse yenildi

Edinilen bilgilere göre, Kartepe Balaban Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Rıdvan Dizdaroğlu (62) korona virüs sebebi ile hayatını kaybetti. Dizdaroğlu’nun cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Balaban aile mezarlığında toprağa verildi. Rıdvan Dizdaroğlu’nun babası Cavit Dizdaroğlu’nun (82) da yaklaşık 20 gün önce korona virüs sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenildi.