Kocaeli Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli’de etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı uyardı. Açıklamada, 15 Aralık saat 06.00’dan başlayarak akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilen yağışın sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi. Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Marmara’nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların 15.12.2020 günü saat 06.00’dan saat 18.00’e kadar İstanbul’un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.
Kocaeli Valiliği kuvvetli yağışa karşı uyardı
Kocaeli Valiliği, Kocaeli ve çevre illerde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış sebebi ile yaşanabilecek sel, su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.