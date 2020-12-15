Mutlu: Vurun Fatma'ya kampanyası siyasi bir linçtir

Geçtiğimiz günlerde İzmit Yahya Kaptan mahallesinde üç köpek sırtında iğne ile ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayın failinin İzmit Belediyesi ekiplerinin olduğu öğrenilmesi üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Veteriner Müdürlüğünün tamamını açığa aldırdığını duyurdu. Olay ile ilgili tepkilerin giderek artmasıyla birçok siyasetçi açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ise konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden,"Vurun Fatma'ya kampanyası siyasi bir linçtir" diyerek Hürriyet'e arka çıktı.

"SİYASİ BİR LİNÇ"

Mutlu açıklamalarının tamamında, "Kayyum atamalı, kelepçe takıp Silivri'ye tıkmalı. Nereye vardırdınız işi. Bu hazin sonu hiçbir insan istemez. Köpeğe acıyalım ama insaf ki insaf, insana da acıyalım. Vurun Fatma'ya kampanyası siyasi bir linçtir. Bu tür olayları kimse siyaseti için istismar etmesin" dedi.