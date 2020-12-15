Mutlu: Vurun Fatma'ya kampanyası siyasi bir linçtir

Geçtiğimiz günlerde İzmit Yahya Kaptan mahallesinde üç köpek sırtında iğne ile ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayın failinin İzmit Belediyesi ekiplerinin olduğu öğrenilmesi üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Veteriner Müdürlüğünün tamamını açığa aldırdığını duyurdu. Olay ile ilgili tepkilerin giderek artmasıyla birçok siyasetçi açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ise konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden,"Vurun Fatma'ya kampanyası siyasi bir linçtir" diyerek Hürriyet'e arka çıktı.
"SİYASİ BİR LİNÇ"
Mutlu açıklamalarının tamamında, "Kayyum atamalı, kelepçe takıp Silivri'ye tıkmalı. Nereye vardırdınız işi. Bu hazin sonu hiçbir insan istemez. Köpeğe acıyalım ama insaf ki insaf, insana da acıyalım. Vurun Fatma'ya kampanyası siyasi bir linçtir. Bu tür olayları kimse siyaseti için istismar etmesin" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
041 - Evet şimdi öyle diyorsun AKP olsaydı bütün Türkiye yüklenirdi
E.dum - fatma hanım da kendini ak partiye oyuncak ettirmesin ersin alp aslan gibilerin eline kalmasın
Cemko - Ne oldu şimdide CHP nin y......... çığlığına mı soyunuyorsunuz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.