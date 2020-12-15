Doğalgaz bomba gibi patladı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre İzmit Akpınar Mahallesinde bulunan 9 katlı bir binanın giriş katında Soner Yoloğlu’nun oturduğu dairede doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evden fırlayan parçalar çevreye saçılırken sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Patlama nedeniyle büyük panik yaşayan site sakinleri sokağa dökülürken olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlamada yaralanan Soner Yoloğlu’nu olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek tedavi altına aldı. Patlamanın şiddetiyle evden saçılan parçalar sitenin otoparkındaki 9 araçta maddi hasara neden oldu. İtfaiye ve İZGAZ ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.