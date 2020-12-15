Gelecek Körfez Taşıyıcıları dinledi

Gelecek Partisi Körfez İlçe Başkanı Fırat Türker; yönetim kurulu üyeleri, ilçe gençlik kolları başkanı Serkan Meydan ve Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran’ın danışmanı Şeref Meydan ile birlikte S.S.Yarımca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Veysel Şenol ile S.S. 75 Nolu Yarımca Kamyoncular ve Tırcılar Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ercan Ayvaz’ı ayrı ayrı ziyaret etti. Körfez ilçe gençlik kolları başkanı Serkan Meydan, başkan Ercan Ayvaz’a, ilçe teşkilat başkanı Fikret Bakır da Veysel Şenol’a çiçek takdiminde bulunurken, ziyaretler son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti.

Kooperatif başkanları ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, “Zaman zaman dile getirmiş olduğumuz sorunların Gelecek Partisi tarafından da gündeme getirilmesi memnuniyet verici. Bizlerin sorunlarına farklı kesimlerin hele hele muhalefet partisinin gündeme getiriyor olması önemli. Yapıcı ve olumlu bir muhalefet, çözüm odaklı muhalefet böyle olmalı. Bu bağlamda sizlere teşekkür ediyoruz” dediler. Taşıyıcılar ve şoför esnafının sorunları hakkında rapor hazırladıklarını belirten başkan Fırat Türker de “İlk etapta sizlere vergisiz akaryakıt imkanı tanınmalı. Fahiş rakamlara ulaşan köprü ve otoyol ücretlerinde sizlere kolaylık sağlanmalı. Ziyaretlerle edinmiş olduğumuz bilgi ve verileri rapor haline dönüştüreceğiz” diye konuştu.