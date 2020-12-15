Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Ceyhan'ın, yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi. Prof. Dr. Ceyhan, hastanede süren 6 günlük tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi. Prof. Dr. Ceyhan, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda korona virüse karşı vatandaşları uyardı.
“ÖNLEMLERİ AZALTMADA ACELE ETMEMELİYİZ"
Prof. Dr. Ceyhan, pandeminin henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, "Önlemleri azaltmak için acele etmemeliyiz. Günlük vaka sayısında azalmanın tek başına bir önemi yoktur. Önemli olan günlük iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerine çıkması ve orada uzun süre tutulmasıdır" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.