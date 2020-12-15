Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Ceyhan'ın, yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi. Prof. Dr. Ceyhan, hastanede süren 6 günlük tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi. Prof. Dr. Ceyhan, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda korona virüse karşı vatandaşları uyardı.

“ÖNLEMLERİ AZALTMADA ACELE ETMEMELİYİZ"

Prof. Dr. Ceyhan, pandeminin henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, "Önlemleri azaltmak için acele etmemeliyiz. Günlük vaka sayısında azalmanın tek başına bir önemi yoktur. Önemli olan günlük iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerine çıkması ve orada uzun süre tutulmasıdır" dedi.