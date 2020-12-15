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15 Ara 2020 - 10:10- Gündem G: 15 Ara 2020 - 10:14

Bilim Kurulu üyesi koronadan tek çıkış yolunu söyledi

Mide kanaması rahatsızlığı geçiren ve tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından korona virüse karşı vatandaşları uyardı. Ceyhan, “14 gün tam kapanmanın zararı yararından fazla olabilir. Virüs en çok ev ortamında bulaşır.” dedi.
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Ceyhan'ın, yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi. Prof. Dr. Ceyhan, hastanede süren 6 günlük tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi. Prof. Dr. Ceyhan, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda korona virüse karşı vatandaşları uyardı.

“ÖNLEMLERİ AZALTMADA ACELE ETMEMELİYİZ"

Prof. Dr. Ceyhan, pandeminin henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, "Önlemleri azaltmak için acele etmemeliyiz. Günlük vaka sayısında azalmanın tek başına bir önemi yoktur. Önemli olan günlük iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerine çıkması ve orada uzun süre tutulmasıdır" dedi.

15 Ara 2020 - 10:10 - Gündem

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