Güney: Bugün dünden daha zordasınız

Güney'den Hürriyet'e cevap

İzmit Yahya Kaptan mahallesinde cansız bulunan köpeklerin sorumlusunun İzmit Belediyesi olduğu savcılık tarafından açıklandı. Yaşanan olaylara istinaden Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, konuyla ilgili geçtiğimiz gün belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden basın toplantısı düzenledi. Olayla ilgili hassasiyetini belirten Hürriyet açıklamalarının devamında,"Elimize bir mesaj ulaştı AKP İl başkanlığının üyelerine "linç ediyoruz" diye attığı bir mesaj. Hayvan ölümleri üzerinden siyasete gerek yok" diyerek göndermede bulundu.Bunun üzerine AKP İlçe Başkanı Ali Güney ise sosyal medya hesabı üzerinden"siyasi linç söylemi ardına saklanıp sorumluluklarını unutturmak isteyen Hürriyet'in bugünkü açıklamasından sonra söyleyecek çok şey var" dedi.

"BUGÜN DÜNDEN DAHA ZORDASINIZ"

"İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in "siyasi linç" söylemi ardına saklanıp, sorumluluklarını unutturmak isteyen bugünkü açıklamasından sonra söylenecek çok şey var ama hayvanseverlerimizin haklı mücadelesine gölge düşürmemek, yitip gitmiş canların acısına körükle gitmemek için bu tartışmayı uzatmak istemiyorum. Bundan sonra sorumlular yargıya hesap verecek. Kendisine hatırlatmak isterim; yalan ve iftiraların arkasına sığındığınız için bugün dünden daha zordasınız, yarın daha da zor durumda olacaksınız. Bu olayın tarafı hayvanseverlerin tepkisini yok sayarak bir yere varamazsınız. Size tavsiyem; iki yılda İzmit'i ne hale getirdiğinizi oturup bir düşünün. Kendinizi işinize verin, İzmit'e hizmet edin."

nDilara POLAT