18 yaşındaki Berat hayatını kaybetti

Gölcük Engelli Dernek üyesi Berat Geven 18 yaşında nefes darlığı ve solunum yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti . Berat Geven’in vefat haberi ilçeyi adeta yasa boğdu. Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat sosyal medya üzerinden Berat’ın ölümüyle ilgili üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı: “Dernek üyemiz Berat Geven hakka yürümüştür. Mevlam mekanını cennet eylesin.18 yaşında hiç yürüyemeden, koşamadan, arkadaşlarıyla oynayamadan mütevazi beyefendi kardeşim ahretin güzel olsun Mevlam yüzünü ebediyette güldürsün inşallah. Çok canım yandı bu sene kaybettiğim 13.kardeşim oldu” diyerek paylaşımda bulundu.