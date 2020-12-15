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15 Ara 2020 - 14:28- Ekonomi G: 15 Ara 2020 - 14:29

Albaraka Türk’ün büyük başarısı

Albaraka Türk Karbon Saydamlık (CDP) projesi kapsamında en yüksek skoru alan katılım bankası oldu
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Sürdürülebilirlik alanında sektörün lider bankası olmaya devam eden Albaraka Türk, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında en yüksek skorlarından biri olan A skorunu elde etti. Böylece Albaraka Türk iki yıl üst üste bankacılık sektöründe alınan en yüksek skorlardan birini elde etti.  Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, “Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olmak” vizyonu ile sürdürülebilirlik yaklaşımını şekillendiren Albaraka Türk’ün, tüm faaliyetlerini çevresel etki ve emanet anlayışını gözeterek yürütmeye ve skorunu artırmaya devam ettiğini söyledi. 

BÜYÜK MEMNUNİYET

Genel Müdür yardımcısı Çelik, “Bankacılık sektöründe en yüksek skorlardan biri olan “A” skorunu almış olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu skor, sürdürülebilirlik odaklı çalışma ve çabalarımızın bir sonucudur. Sürdürülebilirliği odağına alan, karbon salınımımızı ve çevresel etkimizi en aza indirme yönünde çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz.” dedi.

15 Ara 2020 - 14:28 - Ekonomi

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