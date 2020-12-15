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15 Ara 2020 - 14:29- Ekonomi G: 15 Ara 2020 - 14:30

Özdilek Ev Tekstili’nden evlerde KIŞ RÜYASI

Özdilek Ev Tekstili, yepyeni nevresim koleksiyonu Winter Garden ile yeni yıl ruhunu bu kış yine evlere taşıyor.
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Işıltılı ve gösterişli tasarımıyla yatak odalarında adeta bir kış masalı atmosferi oluşturan çift kişilik takım, dört yastık kılıflı yapısıyla da farklılaşıyor. Sevdiklerinize yeni yıl hediyesi alırken kendime de mutlaka almalıyım diyeceğiniz Özdilek Ev Tekstili Winter Garden koleksiyonu, en güzel uykularınızda size eşlik edecek. Nevresim takımına uyumlu Özdilek Ev Tekstili Trendy Şal Yaka Bornoz da sevdikleriniz için 16 farklı renk alternatifleriyle ideal bir hediye seçeneği oluşturuyor. Pamuklu dokusuyla gece boyu sıcacık bir kullanım sunacak olan Özdilek Ev Tekstili Winter Garden Nevresim Takımı’nı ve Trendy Şal Yaka Bornoz’u, Özdilek Ev Tekstili mağazaları, Özdilek AVM’leri ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da ve yetkili satış noktaları ile Özdilek bayilerinde bulabilirsiniz.

15 Ara 2020 - 14:29 - Ekonomi

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