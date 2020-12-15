Borusan, KAGİDER’den FEM SERTİFİKASI aldı

FEM Sertifikasını aldıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş ise şunları söyledi: 2015 yılından bu yana “Borusan Eşittir” platformumuz çatısı altında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Son derece titiz bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra hak kazandığımız FEM sertifikası, fırsat eşitliğini güçlendiren kurumsal çalışmalarımız için önemli bir destek oluşturuyor. İş dünyasındaki dönüşümü destekleyen bu programı hayata geçiren KAGİDER’e teşekkür ederim. Bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”