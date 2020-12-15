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15 Ara 2020 - 14:29- Ekonomi G: 15 Ara 2020 - 14:31

Borusan, KAGİDER’den FEM SERTİFİKASI aldı

Borusan Holding, işe alım, eğitim, kariyer planlama, iletişim gibi alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten uygulamalarıyla KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına son vermek için uyguladığı Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı.  KAGİDER Başkanı Emine Erdem,  KAGİDER Başkanı Emine Erdem Borusan’ı FEM sertifikasına layık bulunması nedeniyle tebrik etti.
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FEM Sertifikasını aldıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş ise şunları söyledi:   2015 yılından bu yana “Borusan Eşittir” platformumuz çatısı altında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Son derece titiz bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra hak kazandığımız FEM sertifikası, fırsat eşitliğini güçlendiren kurumsal çalışmalarımız için önemli bir destek oluşturuyor. İş dünyasındaki dönüşümü destekleyen bu programı hayata geçiren KAGİDER’e teşekkür ederim. Bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

 
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15 Ara 2020 - 14:29 - Ekonomi

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