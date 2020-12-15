Borusan, KAGİDER’den FEM SERTİFİKASI aldı

FEM Sertifikasını aldıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş ise şunları söyledi: 2015 yılından bu yana “Borusan Eşittir” platformumuz çatısı altında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Son derece titiz bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra hak kazandığımız FEM sertifikası, fırsat eşitliğini güçlendiren kurumsal çalışmalarımız için önemli bir destek oluşturuyor. İş dünyasındaki dönüşümü destekleyen bu programı hayata geçiren KAGİDER’e teşekkür ederim. Bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.