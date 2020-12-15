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15 Ara 2020 - 14:30- Gündem G: 15 Ara 2020 - 14:32

Başkan Aygün, Denizciler Caddesi esnafını gezdi

İlçe genelinde esnaf ziyaretlerine devam eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Denizciler Caddesi'ndeki esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Özellikle esnaf ve vatandaş buluşmalarına büyük önem veren Başkan Aygün, her hafta ilçenin farklı noktalarında temaslarını sürdürüyor. Başkan Aygün, bu kez beraberinde Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Furkan Güngör ile birlikte Denizciler Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Başkan Aygün, “Vatandaşlarımız ve esnaflarımızla her zaman birlikteyiz” dedi. Başkan Aygün, ayrıca esnaflara hijyen kurallarına uymaları konusunun önemine de vurgu yaptı.
# Derince, Vatandaş

15 Ara 2020 - 14:30 - Gündem

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