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15 Ara 2020 - 14:31- Gündem G: 15 Ara 2020 - 14:33

Aygün’den eczacının saldırısına uğrayan Keskin’e ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, geçtiğimiz günlerde eczanede yaşadığı tatsız olayla ülke gündemine de gelen Derinceli esnaflardan Sedat Keskin’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
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Derince’de yaşayan 73 yaşındaki Sedat Keskin’in ilçedeki bir eczanede yaşadığı olay büyük yankı uyandırmış ve ulusal kamuoyunda gündem olmuştu. Aynı zamanda parkinson hastası da olan Sedat Keskin, eczanede yaşadığı tartışma esnasında çalışanlardan biri tarafından darp edilmiş ve bir süre hastanede tedavi edilmişti. Yürekleri sızlatan bu olay sonrasında Başkan Aygün, aynı zamanda Deniz Mahallesi’nde esnaflık yapan Sedat Keskin’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

“ŞİDDETLE KINIYORUM”

Ziyarette Aygün’e AKP Derince İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Bostan ve önceki dönem Derince İlçe Başkanı Mehmet Eryürek de eşlik etti. Sedat Keskin’e hayırlı ve sağlıklı bir ömür dileyen Aygün, “Büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır. Darp olayını yapanları şiddetle kınıyorum. Rabbim büyüklerimize sağlık, huzur ve mutluluk versin. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.
# Derince, AKP

15 Ara 2020 - 14:31 - Gündem

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