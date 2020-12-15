Başkan Kocaman ekiplerin başında

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçedeki çalışmaları yakından takip ediyor. Kocaman “Covid-19 tedbirlerine yönelik bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge titizlikle uygulanmaktadır. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepemiz dezenfektanlı su ile yıkandı. Covid-19 ile gece-gündüz mücadelemiz, herkesin destek olması ile olumlu sonuca yaklaşacaktır. Hepimiz önce evlatlarımız, büyüklerimiz ve kendimiz için sorumluyuz” açıklamasında bulundu.