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15 Ara 2020 - 14:32- Gündem G: 15 Ara 2020 - 14:33

Başkan Kocaman ekiplerin başında

Başkan Kocaman hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında sahada çalışan ekiplerine eşlik ederek hem motive etti, hem de koordinasyonu yönetti.
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçedeki çalışmaları yakından takip ediyor. Kocaman “Covid-19 tedbirlerine yönelik bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge titizlikle uygulanmaktadır. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepemiz dezenfektanlı su ile yıkandı. Covid-19 ile gece-gündüz mücadelemiz, herkesin destek olması ile olumlu sonuca yaklaşacaktır. Hepimiz önce evlatlarımız, büyüklerimiz ve kendimiz için sorumluyuz” açıklamasında bulundu.
# destek, genelge

15 Ara 2020 - 14:32 - Gündem

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