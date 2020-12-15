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15 Ara 2020 - 14:32- Siyaset G: 15 Ara 2020 - 14:34

AKP Gölcük Gençliği’nde başkan değişmedi

AKP Gölcük İlçe Gençlik Kolları’na mevcut başkan Tarık Karayel atandı
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Pandemi dolayısı ile ertelenen kongreler sonrası AKP Gölcük İlçe Gençlik Kolları’na mevcut başkan Tarık Karayel atandı. Mevcut başkan Tarık Karayel’in ataması AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapıldı.
# Gölcük, AKP

15 Ara 2020 - 14:32 - Siyaset

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