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15 Ara 2020 - 14:33- Gündem G: 15 Ara 2020 - 14:37

"Pandemi kurallarına uymayanlar öldürme suçu ile yargılanabilir"

Korona virüs önlemlerine uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan hukuk danışmanları, tedbirlere uymayan şahısların taksirle ölüm ve yaralanmalara sebebiyet verme suçundan hapis cezası ile yargılanabileceklerini söyledi.

İhlas Haber Ajansı
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de son günlerde vak'a sayılarının hızla arttığı korona virüs pandemisinde alınan önlemlere uymayanları, hapis cezası ile yargılanma riski bekliyor. Pandemi önlemleri kapsamında tedbirlere ve kısıtlamalara uymayanları uyaran Avukat Buket Nurşah Tekışık, kurallara uymayanların hapis cezası ile yargılanabileceklerini söyledi. Kurallara ve alınan önlemlere uyulması konusunda duyarlı olunması gerektiğine değinen Tekışık, tedbirsiz davrananların taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet verme suçu işlemiş gibi yargılanabileceklerini belirtti.

Hastalığın tüm insanları ilgilendirmesinden ve herkesi etkileyebileceğinden ötürü çeşitli uyuşmazlıklar ortaya çıkabileceğine değinen Avukat Buket Nurşah Tekışık, “Bu durumda da başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu olmak üzere birçok kanunun ve Cumhurbaşkanı Kararnameleri ile çeşitli yönetmeliklerin uygulama alanı doğacaktır. Korona virüs pandemisi ile birlikte ceza hukuku ve infaz hukuku bakımından oluşabilecek başlıca sorunları gündeme getirmeye çalıştık. TCK m. 195 karantina şartlarına uyulmamasına karşı hapis cezası öngörmektedir” dedi.

Karantina kurallarına uyulmaması konusunda kanun düzenlemesi olduğunu ifade eden Tekışık, “Bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınması, karantina şartlarına uyulmamasıyla ilgili olarak TCK’nın ‘Kamu Sağlığına Karşı Suçlar’ bölümü madde 195’te bir düzenleme mevcuttur. Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak bu suç, sadece karantina altında bulunan kişilerin, karantina şartları ve tedbirlerine uymaması durumu için düzenlenmiştir. Hastalığa yakalanmış bir kişinin virüsü başkasına bulaştırması durumunda bu madde hüküm alanı bulmaz. Korona virüsü taşıyan bir bireyin hastalığı başkasına bulaştırmasıyla kişinin ölmesi ya da sağlığında geçici veya geri dönülemez bir hasara neden olması bu olayların hukuki bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Fakat TCK’da bulaşıcı hastalıkların bir başkasına bulaştırılması ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmemiştir. Şöyle ki korona virüs semptomları bulunan bir kişinin belirtilerin ortaya çıkmasından itibaren gerekli önlemleri almaması durumunda ceza sorumluluğu ortaya çıkabilecektir” diye konuştu.

Tedbirlere uymayanların taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet verme suçu ile yargılanabileceklerini belirten Tekışık, “ Hastalık belirtileri Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre ateş, öksürük, nefes darlığı olarak belirtilmiştir. Belirti bulunan bir kimsenin önlem almaksızın sosyal hayatında sıklıkla görüştüğü kişileri uyarmadan günlük yaşamına devam etmesi veya insanların toplu bir şekilde bulunduğu yerlerde hastalığın bulaşmasına sebebiyet veren elverişli davranışlarla kişinin hastalığı bir başkasına bulaştırmış olması nedeniyle ölüm veya yaralama sonucunun gerçekleşmesinde bilinçli taksirden söz edilecektir. Ve kanun maddesi gereğince cezalandırılacaklardır” şeklinde konuştu.

# hastalık

15 Ara 2020 - 14:33 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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