Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
15 Ara 2020 - 14:46- Eğitim G: 15 Ara 2020 - 14:50

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları'nda Fuat Sevimay ile ‘Hayal Kurmak Bedava’’ kitabı üzerine söyleşi

14 Aralık 2020 Pazartesi günü, 17.00-18.00 saatleri arasında, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okulları Türkçe öğretmenleri yönetiminde Fuat SEVİMAY ile “Hayal Kurmak Bedava” kitabı üzerinden ortaokul öğrencilerinin katılımıyla online söyleşi gerçekleştirildi.
mask

Fuat Sevimay’ın hayat öyküsünün anlatılmasıyla başlayan, devamında sıcak bir sohbet ortamı içerisinde devam eden söyleşi, öğrencilerin “Hayal Kurmak Bedava”  kitabı hakkındaki sorularına cevap buldukları için oldukça heyecanlıydılar. Her öğrencinin sorusunu cevaplayan Sevimay, öğrencilere hayalleri üzerinden kısa konuşmalar gerçekleştirdi. Keyifle geçen söyleşinin sonunda yazar, “Hayal ederseniz hayattan ne isteyeceğinizi bilirsiniz.” diyerek öğrencilere hayal kurmanın ve kitap okumanın öneminden bahsetti. Söyleşi ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Türkçe öğretmenlerinin “Hayal Kurmak Bedava” kitabının yazarı Fuat Sevimay’a teşekkürleriyle son buldu.
# Kocaeli

15 Ara 2020 - 14:46 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
MEB’den anaokulları için yüz yüze eğitim kararı mask
MEB’den anaokulları için yüz yüze eğitim kararı
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarında online söyleşi mask
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarında online söyleşi
GTÜ’ye Prestijli Uluslararası Proje Desteği mask
GTÜ’ye Prestijli Uluslararası Proje Desteği
“Kadın ve Masumiyet” konulu karikatür yarışması sonuçlandı mask
“Kadın ve Masumiyet” konulu karikatür yarışması sonuçlandı
Karamürsel’de 16 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi mask
Karamürsel’de 16 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi
Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı mask
Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“İzolasyona alındınız” mesajına rağmen bakın ne yaptı? mask
“İzolasyona alındınız” mesajına rağmen bakın ne yaptı?
Pompalı tüfeklerle evi kurşuna dizdiler mask
Pompalı tüfeklerle evi kurşuna dizdiler
Kısıtlamada takside yakalandı, öyle bir yalan söyledi ki mask
Kısıtlamada takside yakalandı, öyle bir yalan söyledi ki
Kocaeli'de koronadan 9 kişi öldü mask
Kocaeli'de koronadan 9 kişi öldü
Hürriyet, köpek ölümleri ilgili açıklama yaptı mask
Hürriyet, köpek ölümleri ilgili açıklama yaptı
Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL’ye patladı mask
Torununa aldığı sıcak ekmek 3 bin 150 TL’ye patladı

GALERİ

Havaya rağmen Kocaeli’de sokaklar tıklım tıklım doldu mask
Havaya rağmen Kocaeli’de sokaklar tıklım tıklım doldu
441 yıllık eser açılmak için gün sayıyor mask
441 yıllık eser açılmak için gün sayıyor
Çelik kasa hırsızları polise yakalandı mask
Çelik kasa hırsızları polise yakalandı
Kocaelispor, Şanlıurfa’da maç ciddiyetinde antrenman yaptı mask
Kocaelispor, Şanlıurfa’da maç ciddiyetinde antrenman yaptı
Özel halk otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı mask
Özel halk otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
Kocaeli dikkat! Koronadan daha tehlikeli, günde bin yüz kişi ölüyor mask
Kocaeli dikkat! Koronadan daha tehlikeli, günde bin yüz kişi ölüyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL