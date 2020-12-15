ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları'nda Fuat Sevimay ile ‘Hayal Kurmak Bedava’’ kitabı üzerine söyleşi

Fuat Sevimay’ın hayat öyküsünün anlatılmasıyla başlayan, devamında sıcak bir sohbet ortamı içerisinde devam eden söyleşi, öğrencilerin “Hayal Kurmak Bedava” kitabı hakkındaki sorularına cevap buldukları için oldukça heyecanlıydılar. Her öğrencinin sorusunu cevaplayan Sevimay, öğrencilere hayalleri üzerinden kısa konuşmalar gerçekleştirdi. Keyifle geçen söyleşinin sonunda yazar, “Hayal ederseniz hayattan ne isteyeceğinizi bilirsiniz.” diyerek öğrencilere hayal kurmanın ve kitap okumanın öneminden bahsetti. Söyleşi ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Türkçe öğretmenlerinin “Hayal Kurmak Bedava” kitabının yazarı Fuat Sevimay’a teşekkürleriyle son buldu.