Kocaeli'de hırsızlık geçen yıla göre düşüşte

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu sosyal medya hesabından kent genelinde geçen seneye göre hırsızlık oranlarında düşüş olduğunu duyurdu. Tipioğlu yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: " #Kocaeli'mizin huzur ve güvenliği için üstün bir vazife anlayışı ile görev ifa eden arkadaşlarımızın gayreti neticesi geçen yıla göre, * Evden Hırsızlık olaylarında % 50,5, * İş Yerinden Hırsızlıkta ise % 33,1 azalma sağlandı. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.