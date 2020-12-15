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15 Ara 2020 - 14:54- Asayiş G: 15 Ara 2020 - 14:58

Kocaeli'de hırsızlık geçen yıla göre düşüşte

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, il genelinde hırsızlıkların geçen yıla oranla düştüğünü duyurdu
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Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu sosyal medya hesabından kent genelinde geçen seneye göre hırsızlık oranlarında düşüş olduğunu duyurdu. Tipioğlu yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: " #Kocaeli'mizin huzur ve güvenliği için üstün bir vazife anlayışı ile görev ifa eden arkadaşlarımızın gayreti neticesi geçen yıla göre, * Evden Hırsızlık olaylarında % 50,5, * İş Yerinden Hırsızlıkta ise % 33,1 azalma sağlandı. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
# Kocaeli

15 Ara 2020 - 14:54 - Asayiş

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